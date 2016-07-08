  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کاری که منصوریان باید انجام دهد/ خطری که آبی ها را تهدید می کند

کاری که منصوریان باید انجام دهد/ خطری که آبی ها را تهدید می کند

مربی پیشین استقلال با بیان اینکه این تیم ستاره‌های بزرگی را برای این فصل به خدمت گرفته است، گفت: منصوریان باید هوشیار باشد و ستاره هایش را مدیریت کند تا دچار حاشیه نشود.

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شروع لیگ شانزدهم و پیش بینی‌اش از فصل آینده مسابقاتگفت: امیدوارم فصل جدید از هر لحاظ بهتر و با کیفیت تر از لیگ پانزدهم باشد و  شاهد ظهور پدیده ها در فوتبال کشور باشیم.

وی در خصوص شرایط استقلال تصریح کرد: در حال حاضر نمی توان قضاوت کاملی از استقلال کرد زیرا هنوز این تیم وارد لیگ نشده و در کوران بازی ها قرار نگرفته است. این تیم فعلا  در حال تمرین و بازی تدارکاتی است که باید منتظر ماند و دستپخت منصوریان را در لیگ شانزدهم شاهد بود.

مربی پیشین استقلال در مورد خرید بازیکنان جدید یادآور شد: به اعتقاد من امسال استقلال عملکرد خوبی در جذب بازیکن داشت. منصوریان دستش برای تغییرات گسترده در طول فصل باز است و هر زمانی که در مقابل تیمی کارش گره می خورد می تواند با آوردن یکی از این بازیکنان بزرگ این گره را باز کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: منصوریان با جذب ستاره ها توانست وضعیت خوبی را در استقلال به وجود بیاورد اما باید آنها را مدیریت کند تا بتواند در طول فصل موفق باشد و حاشیه ها برای او دردسر درست نکند. اگر حاشیه ها بر منصوریان غلبه کند، او هم مانند پرویز مظلومی پایان خوبی در لیگ نخواهد داشت.

ورمزیار در پایان در خصوص حضور هواداران در کمپ زنده یاد حجازی گفت: این روزها هواداران استقلال را تنها نگذاشته اند و حتی دیدیم که در یک بازی دوستانه نزدیک به ۴ هزار نفر به کمپ می‌آیند. پس بازیکنان و کادر فنی باید قدر آنها را بدانند و هواداران هم تا پایان فصل تیمشان را تنها نگذارند.

کد مطلب 3706579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیرعلی قرائت ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ضمن احترام به صادق خان ورمزیار و خبرگزاری مهر، شما با هم قرار گذاشتید هفته ای یکی دوبار آقا صادق بیاد و درمورد استقلال صحبت کنه!!?? آخه ایشان کار و زندگی ندارن که هرروز با شما به گفتگو می شینه??

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها