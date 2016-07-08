کاری که منصوریان باید انجام دهد/ خطری که آبی ها را تهدید می کند

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شروع لیگ شانزدهم و پیش بینی‌اش از فصل آینده مسابقاتگفت: امیدوارم فصل جدید از هر لحاظ بهتر و با کیفیت تر از لیگ پانزدهم باشد و شاهد ظهور پدیده ها در فوتبال کشور باشیم.

وی در خصوص شرایط استقلال تصریح کرد: در حال حاضر نمی توان قضاوت کاملی از استقلال کرد زیرا هنوز این تیم وارد لیگ نشده و در کوران بازی ها قرار نگرفته است. این تیم فعلا در حال تمرین و بازی تدارکاتی است که باید منتظر ماند و دستپخت منصوریان را در لیگ شانزدهم شاهد بود.

مربی پیشین استقلال در مورد خرید بازیکنان جدید یادآور شد: به اعتقاد من امسال استقلال عملکرد خوبی در جذب بازیکن داشت. منصوریان دستش برای تغییرات گسترده در طول فصل باز است و هر زمانی که در مقابل تیمی کارش گره می خورد می تواند با آوردن یکی از این بازیکنان بزرگ این گره را باز کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: منصوریان با جذب ستاره ها توانست وضعیت خوبی را در استقلال به وجود بیاورد اما باید آنها را مدیریت کند تا بتواند در طول فصل موفق باشد و حاشیه ها برای او دردسر درست نکند. اگر حاشیه ها بر منصوریان غلبه کند، او هم مانند پرویز مظلومی پایان خوبی در لیگ نخواهد داشت.

ورمزیار در پایان در خصوص حضور هواداران در کمپ زنده یاد حجازی گفت: این روزها هواداران استقلال را تنها نگذاشته اند و حتی دیدیم که در یک بازی دوستانه نزدیک به ۴ هزار نفر به کمپ می‌آیند. پس بازیکنان و کادر فنی باید قدر آنها را بدانند و هواداران هم تا پایان فصل تیمشان را تنها نگذارند.