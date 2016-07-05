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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران:

ساخت تجهیزات مهم پایانه‌های نفتی ایران توسط متخصصان داخلی

ساخت تجهیزات مهم پایانه‌های نفتی ایران توسط متخصصان داخلی

بوشهر - مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: ساخت تجهیزات مهم پایانه‌های نفتی ایران توسط متخصصان داخلی را به عنوان یک اولویت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیران پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ اظهار داشت: در راستای توسعه توان عملیاتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران تلاش‌های ویژه‌ای صورت گرفته است و دستاوردهای خوبی داشته‌ایم.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در جزیره خارگ به ۲۸ میلیون بشکه، خاطرنشان کرد: چهار مخزن یک میلیون بشکه‌ای در جزیره ساخته شده است که توان ذخیره‌سازی و عملیاتی ما را افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، بیان کرد: در راستای تحقق این شعار از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و تاکنون نیز پروژه‌های مهمی در حوزه اقتصاد مقاومتی داشته‌ایم.

وی با اشاره به توانمندی بالای کارکنان پایانه‌های نفتی، اضافه کرد: ساخت تجهیزات مهم پایانه‌های نفتی ایران توسط متخصصان داخلی را به عنوان یک اولویت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار داریم.

موسوی با اشاره به نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی در پایانه‌های نفتی ایران، ادامه داد: توان عملیاتی صادرات نفت خام ایران به روزانه شش میلیون بشکه رسیده است و حتی رکورد ۷.۱ میلیون بشکه صادرات در روز را داریم.

وی از تلاش برای دستیابی به جایگاه برتر پایانه‌های نفتی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه خبر داد و افزود: یکی از برنامه‌های ما توانمندسازی و ارتقای دانش بومی است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به اجرای ۱۰ پروژه اقتصاد مقاومتی در این شرکت، اضافه کرد: با همکاری سازندگان داخلی تاکنون حدود ٧٠ میلیارد ریال صرفه‌جویی برای ساخت تجهیزات صورت گرفته است.

کد مطلب 3706589

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