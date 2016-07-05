به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیران پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ اظهار داشت: در راستای توسعه توان عملیاتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران تلاش‌های ویژه‌ای صورت گرفته است و دستاوردهای خوبی داشته‌ایم.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در جزیره خارگ به ۲۸ میلیون بشکه، خاطرنشان کرد: چهار مخزن یک میلیون بشکه‌ای در جزیره ساخته شده است که توان ذخیره‌سازی و عملیاتی ما را افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، بیان کرد: در راستای تحقق این شعار از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و تاکنون نیز پروژه‌های مهمی در حوزه اقتصاد مقاومتی داشته‌ایم.

وی با اشاره به توانمندی بالای کارکنان پایانه‌های نفتی، اضافه کرد: ساخت تجهیزات مهم پایانه‌های نفتی ایران توسط متخصصان داخلی را به عنوان یک اولویت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار داریم.

موسوی با اشاره به نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی در پایانه‌های نفتی ایران، ادامه داد: توان عملیاتی صادرات نفت خام ایران به روزانه شش میلیون بشکه رسیده است و حتی رکورد ۷.۱ میلیون بشکه صادرات در روز را داریم.

وی از تلاش برای دستیابی به جایگاه برتر پایانه‌های نفتی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه خبر داد و افزود: یکی از برنامه‌های ما توانمندسازی و ارتقای دانش بومی است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به اجرای ۱۰ پروژه اقتصاد مقاومتی در این شرکت، اضافه کرد: با همکاری سازندگان داخلی تاکنون حدود ٧٠ میلیارد ریال صرفه‌جویی برای ساخت تجهیزات صورت گرفته است.