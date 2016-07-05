آثار زیانبار پدیده ریزگردها بر همه بخش ها مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز سه شنبه با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست نشست مشترک کمیته راهبردی ستاد مقابله با ریزگردها در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.

اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه در این جلسه با اشاره به سابقه وجود ریزگردها در استان کرمانشاه اظهار داشت: از سال 84 روند رو به افزایشی داشتیم و تا سال 88 روند کاهنده ای در پیش گرفته شد. در سال 92 تنها 10 روز آلوده را داشتیم و در دو الی سه سال اخیر روند افزاینده ای به وجود آمد به صورتی که امسال تا پایان فصل بهار 20 روز آلوده بحرانی را داشتیم.

وی گفت: با توجه به اینکه تعداد روزهای آلوده براساس میانگین شبانه روزی مشخص می شود، می توان تعداد روزهای آلوده را بیش از این دانست.

رازانی افزود: متاسفانه به دلیل نفوذ ریزگردها به داخل منازل، حتی نمی توان مردم را به داخل منازل برای در امان ماندن از ریزگردها دعوت کرد.

وی با اشاره به اثرات منفی ریزگردها گفت: آثار زیانبار پدیده ریزگردها بر همه بخش ها از اقتصاد و محیط زیست گرفته تا جامعه انسانی و سایر بخش ها مشهود است و نیاز به یک توجه جدی در این زمینه است. در استان از ما کاری بر نمی آمد و حتی تعطیلی نظام اداری نیز به خاطر اختلالاتی که ممکن است به وجود بیاورد ممکن نیست و امروز هم که دو ساعت تعطیل کردیم چندان مشکلی را رفع نکرد.

رازانی با انتقال نگرانی مردم به ابتکار از وضعیت هوای استان، دلیل دعوت ابتکار به استان را این نگرانی دانست و خواستار پی گیری در این زمینه شد.