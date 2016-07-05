ایجاد اشتغال درچهارمحال و بختیاری با توسعه صنایع کوچک محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پیر علی ظهر سه شنبه در نشست با خیرین بخش علم و فناوری، هدف از برگزاری این نشست را شبکه سازی، روان سازی و تقویت ارتباطات بین صاحبان ایده و پژوهشگران استان با خیرین بیان کرد و افزود: شکل گیری مؤثر این ارتباط موجب حمایت منطقی، مادی و معنوی از محققان، فارغ التحصیلان دانشگاه و صاحبان ایده های فناورانه، ایجاد فرصت های شغلی و استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی استان شود.

پیرعلی متوسط سرانه ایجاد شغل در کشور را ۸۵۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این در حالی است که متوسط سرانه ایجاد شغل در شرکت های کوچک و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری ۲۰۰ میلیون ریال است.

رئیس پارک علم و فناوری استان بیان کرد: ایجاد شرکت ها و صنایع کوچک در استان موجب ایجاد اشتغال مبتنی بر علم و دانش می شود.