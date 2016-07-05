۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به توسعه روستایی استان اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک‌اقبالی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان اعتبار با انعقاد تفاهم نامه میان استانداری استان، بانک سینا و دفتر روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اختصاص می یابد.

وی بیان کرد: در راستای توسعه روستاها ایجاد تعاونیها نیز یکی از برنامه ی استان است که با همکاری و مشارکت روستائیان قابل اجرا است.

نیک اقبال تصریح کرد: در این طرح چند خانوار یک تعاونی را تشکیل می دهند و بر اساس میزان آورده خانوارها تسهیلات دریافت می کنند.

وی افزود: هر تعاونی با ۲۵ خانوار چهار برابر آورده خود تسهیلات کم بهره دریافت می کند.

نیک اقبال اظهار داشت: این تسهیلات با سود چهار درصد به تعاونیهای روستایی اعطا می شود و نیازی به ضامن نیز ندارد.

وی یاد آور شد: در تسهیلات اعطایی از تفاهم نامه سه جانبه بانک سینا، استان و دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری نیز تسهیلات کم بهره به روستائیان اعطا می شود.

معاون عمرانی استاندار ایجاد اشتغال پایدار را هدف اصلی پرداخت این تسهیلات عنوان کرد و گفت: اشتغال پایدار در روستاها، توسعه روستاها و کاهش مهاجرت را به دنبال دارد.