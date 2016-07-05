آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پندار خمارلو در رابطه با شرایط پرسپولیس در اردوی اکراین گفت: پرسپولیس در اوکراین شرایط اردویی بسیار مطلوبی را پشت سر میگذارد و در اینجا همه امکانات لازم برای اعضای تیم و اجرای برنامهها توسط کادر فنی فراهم است. بازیهای دوستانه خوبی هم تدارک دیده شده است. خوشبختانه با اقداماتی که از مدتها قبل توسط باشگاه صورت گرفته کلیه اعضای تیم بدون مشکل در اردو شرکت کرده اند و تنها مورد مربوط به حسین ماهینی میشود که همچنان امیدواریم با مساعدت مراجع ذیربط امکان حضور در اردو را پیدا کند.
وی با اشاره به انتشار بعضی اخبار و نقل قولها از اردوی تیم در اوکراین ادامه داد: در روزهای گذشته در شبکههای اجتماعی و در بعضی سایتهای خبری به برخی اخبار و حتی نقل قولها از اعضای تیم حاضر در اوکراین برخورد کردهایم که اصلا صحت نداشته است و بسیاری روایات منتقل شده درست نیست. به عنوان مثال باید به مطالبی اشاره کنیم که در ارتباط با گفتگوی یکی از مسوولان تیم با تماشاگران حاضر در ارتباط با تصویربرداری از تمرین صورت گرفته است. این در حالی است که در اینجا تماشاگران ایرانی زیادی نداشتیم که دو دلیل دارد. اول اینکه تمرینات ما بیشتر در روزهای کاری بوده است و از سوی دیگر اکثریت ایرانیهای حاضر در اوکراین دانشجو هستند که با توجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه ها به ایران بازگشتهاند. در اینجا حداکثر تعداد تماشاگرانی که در یک تمرین حاضر شدهاند ۱۰ نفر بودند و دو سه نفر هستند که به صورت ثابت اینجا حضور دارند و به تیم هم کمک معنوی فراوانی کرده اند که جا دارد از فرصت استفاده کرده و از این عزیزان تشکر کنم.
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: در اینجا خبرنگاری حضور ندارد و سایت های معتبر خبری اخبار و گزارش تمرین را یا از طریق سایت باشگاه و یا از کانالی که اخبار مستقیم از طریق اینجانب برای خبرنگاران در آنجا ارسال می شود، دریافت می کنند و به همین دلیل بعضی مطالب و نقل قولهایی که منتشر میشود در حد گمانه زنی است. بازیکنان و مسوولان تیم از جمله محمود خوردبین هم با اعلام اینکه تماسی با آنها برقرار نشده است، هرگونه اظهارنظری را تکذیب کردهاند. در همین ارتباط از رسانههای محترم و هواداران عزیز تقاضا میشود اخبار و مطالبی را مورد توجه قرار دهند که به شکل رسمی یا از طریق منابع معتبر مطرح میشود و صحت آنها قابل اعتنا است.
خمارلو همچنین درباره اینکه آیا بازی با دینامو کییف قطعی شده است یا نه، تصریح کرد: در مورد بازی با دینامو کییف مساله این است که ما تا ۱۳ جولای در اوکراین هستیم و تیم دینامو کییف هم تا دهم جولای (۲۰ تیر) در اردوی اروپایی خود به سر میبرد و بعد از آن هم بازیکنان این تیم قطعاً می بایست دو، سه روزی استراحت کنند که به همین دلیل باید ببینیم در روزهای آینده هماهنگی برای این بازی یا دیدار تدارکاتی دیگر چگونه خواهد بود.
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