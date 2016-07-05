پروژه های نیمه کاره نیازمند ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری؛ قاسم سلیمانی دشتکی در جمع هنرمندان به مطالبه برخی از هنرمندان چهارمحال و بختیاری در خصوص تکمیل طرح های فرهنگی نیمه کاره اشاره و بیان کرد: اکنون ۱۰۰ هزار میلیارد ریال پروژه نیمه کاره در استان وجود داشته که با اعتبارات موجود ۳۰ سال طول می کشد تا این طرح ها به بهره برداری برسد.

سلیمانی دشتکی یادآور شد: تکیمل پروژه های حیاتی مانند تأمین آب و پروژه های بهداشت و درمان در اولویت تکمیل طرح های نیمه کاره چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

وی عنوان کرد: در سال جاری اعتبار لازم برای تکمیل و بهره برداری از طرح های دارای۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و بالاتر اختصاص می یابد.