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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

رئیس اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد:

مجبور کردن مردم به استفاده از خدمات جانبی تالارها خلاف قانون است

مجبور کردن مردم به استفاده از خدمات جانبی تالارها خلاف قانون است

یاسوج- رئیس اصناف و تشکلهای صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: مجبور کردن مردم به استفاده از خدمات جانبی تالارها خلاف قانون است و با متخلفان برحورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، الله کرم رزاقی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مدیران تالارهای استان نباید متقاضیان را مجبور به استفاده از خدمات تالار کنند.

وی بیان کرد: فروش هرگونه خدمات اجباری در تالارهای این استان ممنوع است.

رازقی با بیان اینکه گزارشات متعددی مبنی از ارائه این گونه خدمات در برخی تالارها ارائه شده است، گفت: مدیران این تالارها از موقعیت مردم سوء استفاده کرده خدمات خود را به افراد تحمیل می‌کنند.

وی تصریح کرد: برخی مدیران تالارها در صورتی با برگزاری مراسم در تالار موافقت می کنند که متقاضی از خدمات جانبی تالار نیز استفاده کند.

رازقی با بیان اینکه این امر خلاف قانون است، تصریح کرد: طبق قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی، فروش اجباری کالا و خدمات تخلف محرز بوده و طبق قانون برخورد می شود.

کد مطلب 3706625

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