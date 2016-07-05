ورود جبهه گرما از هفته آینده/مردم صرفه جویی نکنند خاموشی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آرش کردی امروز در نشست خبری با اشاره به احتمال جهش بیشتر در مصرف برق در هفته های پیش روی فصل تابستان گفت: شنبه هفته جاری برای نخستین بار پیک مصرف برق کشور از مرز ۵۱ هزار مگاوات عبور کرد و یک رکورد جدید به ثبت رسید.

مدیرعامل توانیر با اعلام اینکه مجموع ۵۱ هزار مگاوات پیک مصرف برق کشور در شنبه هفته جاری سهم دستگاههای سرمایشی بویژه کولرهای گازی حدود ۱۸ هزار مگاوات بوده که بیش از ۳۰ درصد از کل انرژی کشور را مصرف کرده است تصریح کرد: برای هفته آینده هم پیش بینی می شود با توجه به افزایش دمای هوا پیک مصرف برق کشور حتی تا محدود ۵۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵۳ هزار مگاوات افزایش یابد.

این مقام مسول با تاکید بر اینکه هفته جاری پیک مصرف برق در مقایسه با هفته گذشته افزایش ۶ درصدی را تجربه کرد اظهار داشت: در مجموع در صورتی که مردم صرفه جویی در مصرف برق را بویژه در ساعات پیک در دستور کار قرار ندهند احتمال وقوع خاموشی ها وجود دارد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر از ظرفیت تولید تمامی نیروگاههای حرارتی و برق آبی به طور کامل برای تامین برق تابستانی مردم استفاده می شود، ادامه داد: در شرایط فعلی از نیروگاههای برق آبی با توجه به مدیریت ذخیره سازی آب در سدها بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ مگاوات برق تولید می شود.

کردی با بیان اینکه در طول حدود یک سال گذشته تاکنون بالغ بر ۱۰۰ هزار مگاوات تعمیرات اساسی بویژه در سطح شبکه تولید، انتقال و نیروگاهها انجام شده است، یادآور شد: هم اکنون کل نیروگاههای کشور برای تامین مطمئن برق تابستانی در آماده باش به سر می برد.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۸ تا ۹ واحد جدید نیروگاهی برای تامین برق تابستانی در مدار بهره برداری قرار گرفته اند گفت: در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق ایران افزوده شده است.

وی در پایان با بیان اینکه هفته جاری متوسط دمای هوای کشور ۲ تا ۲.۵ درجه سانتیگراد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که در سه روز نخست هفته آینده دمای هوا نسبت به هفته جاری با افزایش بیشتری همراه شود.