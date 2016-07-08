حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور کار کمیته امور ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس،گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی در غالب کمیته امور ویژه به این موضوع ورودخواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس افزود: این کمیسیون تخصصی به عنوان ناظر به تخلفات صورت گرفته و رسیدگی این مسئله ورود خواهد کرد و اولین جلسه کمیته امور ویژه به بررسی این مسئله اختصاص دارد.

نوروزی افزود: در راستای اجرای نظارت و بررسی این مسئله، دوستانمان در قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل را به کمیسیون دعوت خواهیم کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در کمیته امور ویژه مسائلی از جمله فسادها و تخلفات اقتصادی و مالی رسیدگی و بررسی می شود.