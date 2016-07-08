۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

ورودکمیسیون قضایی به موضوع فیش‌های نجومی/احضار مسئولان نظارتی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از ورود کمیسیون حقوقی و قضایی به مسئله فیش های نجومی خبر داد.

حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور کار کمیته امور ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس،گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی در غالب کمیته امور ویژه به این موضوع ورودخواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس افزود: این کمیسیون تخصصی به عنوان ناظر به تخلفات صورت گرفته و رسیدگی این مسئله ورود خواهد کرد و اولین جلسه کمیته امور ویژه به بررسی این مسئله اختصاص دارد.

نوروزی افزود: در راستای اجرای نظارت و بررسی این مسئله، دوستانمان در قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل را به کمیسیون دعوت خواهیم کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در کمیته امور ویژه مسائلی از جمله فسادها و تخلفات اقتصادی و مالی رسیدگی و بررسی می شود.

    • بیکار ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
      حقوق و درامد و میزان دارایی کارمندان اداره مالیات و دارایی تهران بزرگ بررسی شود
    • احمد ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
      یکبار هم که شده با این مفسدا به شدت برخورد کنین تا خیلی از مشکلات این مردم و جوونا حل شه و به نظر درب و داغون بعضیا که لازم میدونن! لازم نباشه دس به دامن کثافتایی مثل آمریکا و ... بشیم....
    • عشق ولايت ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
      نكنه خانم حسينى فرزند صفدر حسينى هم جزو اين كميسيون باشند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • برجام ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
      خواهشا وزارت بهداشت را در اولویت قرار بدهند. چون بیش از 100 هزار پزشک حقوق بالای 200 میلیون میگیرن. با این پول میدونی چند خانوار صاحب شغل میشوند؟

