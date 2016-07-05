بررسی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک ره پیک با اشاره به نامه وزارت کشور به شورای نگهبان در خصوص تغییر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، گفت: وزارت کشور برای برگزاری این انتخابات دو تاریخ ۲۹ اردیبهشت و ۵ خرداد ۹۶ را پیشنهاد کرده است؛ موضوعی که بررسی کارشناسی شده و گزارش آن آماده است .

وی افزود: بناست این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای نگهبان در دستور کار و بررسی قرار بگیرد و هر چه به تصویب برسد ابلاغ می شود اگر شورا نظر دیگری هم داشته باشد اعلام می کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان پیشنهاد دستگاه اجرایی در خصوص زمان برگزاری انتخابات را جزو مقدمات انتخابات و روشی متعارف دانست و گفت : جوانب مختلف موضوع از باب اینکه از نظر نظارتی مشکلی ایجاد نشود بررسی می شود.