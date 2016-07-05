اختصاص قطار ویژه مسیر تهران - مشهد به مناسبت عید فطر

محمدهادی ضیایی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: روزانه در مسیر مشهد ـ تهران ـ مشهد، ۸۶ رام قطار در حال حرکت است و به مسافران خدمت‌رسانی می‌کند.

وی ادامه داد: این ۸۶ رام قطار، ۳۵ هزار و ۶۰۰ هزار مسافر را در طول شبانه‌روز جابه‌جا می‌کند.

مدیر کل راه‌آهن خراسان رضوی از اختصاص قطار ویژه در مسیر مشهد ـ تهران همزمان با تعطیلات عید فطر خبر داد و افزود: برای تسهیل رفت و آمد در مسیر مشهد ـ تهران ـ مشهد، سه رام قطار در ایام تعطیلات عید فطر اختصاص داده شده است.

ضیایی‌مهر تأکید کرد: این سه قطار ظرفیت جابه‌جایی دوهزار مسافر را دارا هستند که از امشب در مسیر تهران- مشهد حرکت و مسافران را جابه‌جا می‌کنند و تا پایان تعطیلات عید فطر به کار خود ادامه می‌دهند.