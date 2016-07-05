لایحه تجلیل از خبرنگاران در شورای شهر کرج تصویب نشد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای شهر کرج پیش از ظهر سه شنبه در حالی برگزار شد که با لایحه دوفوریتی مربوط به برگزاری مراسم روز خبرنگار با اکثریت آرا به تصویب نرسید.

غفور قاسمپور سخنگوی شورای شهر کرج با اشاره به اهمیت مراسم روز خبرنگار که همه ساله در کشور برگزار می شود، اظهار کرد: شایسته است این لایحه به تصویب برسد.

در ادامه داوود وحیدی با اشاره به اینکه این لایحه دیر به شورای شهر ارسال شده است، گفت: این برنامه به صورت مرتب همه ساله در شهر برگزار می شود و در مورد آن باید زودتر تصمیم گیری شود.

بهنام محمودی عضو دیگر شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه اقدامات مدیریت شهری از طریق رسانه ها در میان مردم انعکاس پیدا می کند، گفت: باید مقام خبرنگار ارج نهاده شود چراکه در صورت عدم حضور اصحاب رسانه عملکرد اعضای شورای شهر در میان مردم بازتابی ندارد.

شهرداری کرج در خصوص بودجه های عمومی شفاف سازی کند

محمودی در ادامه از خبرنگاران خواست انتقادات دلسوزانه در رسانه ها منتشر و رسانه های خود را محدود به انعکاس اخبار تنها چند تن از اعضای شورا نکنند.

محمدصادق باغستانی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود بودجه پیشنهادی برای روز خبرنگار در چه زمینه و بخش هایی صرف می شود، گفت: در زمینه کار با رسانه ها باید عدالت و مساوات رعایت شود، چراکه بودجه در نظر گرفته شده برای آن، در حقیقت بودجه ای عمومی است و این مسئله باید شفاف سازی شود.

عضو شورای شهر کرج گفت: در مجموع شهرداری وظیفه دارد به عنوان یک نهاد مردمی، در مورد بودجه عمومی و دولتی که هزینه می کند شفاف سازی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه از روابط عمومی شورای شهر و شهرداری کرج خواسته است ریز هزینه های مربوط به تجلیل روز خبرنگار را ارسال کنند گفت: متاسفانه تا کنون هیچ اقدام عملی در این باره انجام نشده است.

این عضو شورای شهر اضافه کرد: جای سوال دارد که هزینه های مربوط به تجلیل از خبرنگاران در سال های گذشته صرف چه اموری شده است و اسناد مربوط به هزینه کردها چرا ارائه نمی شود.

بودجه پیشنهادی لایحه دوفوریتی تجلیل از روز خبرنگار ۱۳۰ میلیون تومان برآورد شده بود که در در نهایت به تصویب نرسید چرا که اعضای شورا اذعان داشتند لایحه دوفوریتی باید رای دو سوم از اعضای حاضر در جلسه را کسب کند که این مهم محقق نشد.

لایحه بعدی که روی میز شورای شهر قرار گرفت لایحه احداث ساختمان اداری شهرداری منطقه یک کرج از محل ردیف اعتباری بودجه سال ۹۵ در ضلع شمالی پارک شهر دانایی (واقع در اسلام آباد) بود و به دلیل اینکه برای این طرح بودجه ای در نظر گرفته نشده بود از دستور جلسه خارج و مقرر شد در کمیسیون برنامه بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

اجرایی شدن منطقه گردشگری مرادآب شاید وقتی دیگر

سعید فیروزگاه، رئیس کمیسیون عمران شهرداری کرج ضمن مخالفت با این لایحه با اشاره به اینکه وجود این ساختمان در منطقه اسلام آباد از نظر دسترسی به صرفه نیست، بیان کرد: زیرساخت ها و امکانات در این منطقه مناسب نیست.

مریم قهرمانی صارم نیز با اشاره به اینکه به سبب استقرار آموزش و پرورش و وجود بازار روز، انتقال ساختمان شهرداری به این منطقه بار ترافیکی سنگینی ایجاد می کند، به لزوم اجرای طرح اتوبوس های «بی.آر.تی» برای حل بخشی از مشکلات ترافیکی شهر تاکید کرد.

وی همچنین بیان کرد: کارخانه آسفالت با ظرفیت تولید روزانه یک هزار تن آسفالت در کرج وجود دارد، اما متاسفانه وضعیت آسفالت خیابان های کرج بسیار نامناسب است.

قهرمانی صارم در ادامه سخنان خود به تملک تپه مرادآب که چند سال است به پایان رسیده و اکنون مساحت آن ۷۰ هکتار است، اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری بر اساس شعار سال مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برای اجرایی شدن طرح منطقه گردشگری در تپه مرادآب اقدام کند.

کاهش آسیب‌های اجتماعی با استفاده از دوربین های کنترل ترافیک

وی همچنین طی تذکری به شهرداری، گفت: طی سه سال گذشته تا کنون مقرر شد شهرداری در خصوص اقداماتی که منجر به تحقق درآمدهای پایدار می شود به شورای شهر مستنداتی ارائه کند که تا کنون این مهم محقق نشده است.

در ادامه قهرمانی تاکید کرد: مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورا می تواند از طریق دوربین هایی که مرکز کنترل ترافیک شهرداری به کار گرفته است برای کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کند، همچنین شناسایی مشکلات و آمار تردد و ترافیک نیز می تواند از این طریق انجام شود.

لایحه شهرداری برای مشارکت در تشکیل سایت نمایشگاهی به میزان ۱۵ درصد سهام که ارزش آن از محل عوارض و انجام برخی از امور عمرانی تعیین می شود، همچنین لایحه ای برای ساماندهی بافت فرسوده منطقه اسلام آباد برای انجام خدمات خرید و تملک املاک و همچنین ساماندهی بافت فرسوده اطراف تپه مرادآب به تصویب رسید.