شروع عملیات اجرایی دو میدان با سه میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رستگار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از شروع عملیات اجرایی میدان شهیدان آدمی و دادگستر در شهرستان ابرکوه خبر داد و اظهار داشت: به ‌منظور کاهش سرعت در مسیر ورودی شهر از سمت فارس و کاهش ترافیک در قسمت شهرک صفائیه به مرکز شهر، ایجاد این میدان‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی افزود: پس از نقشه ‌برداری و تهیه طرح میدان شهیدان آدمی که در تقاطع جاده مریم ‌آباد و بلوار امام علی (ع) قرار دارد عملیات خاک ‌برداری آن در دست اقدام است.

این مسئول با بیان اینکه احداث این میدان باعث کاهش سرعت در محور و ایجاد دسترسی ‌های لازم به شهرک ولایت می ‌شود، گفت: پس از خاک ‌برداری و شن ‌ریزی اقدام به جدول‌ گذاری و سپس آسفالت اطراف میدان می‌شود.

رستگار از عملیات اجرایی میدان دادگستر که حدفاصل خیابان شاهد یا دادگستری منتهی به خیابان سعدی است نیز خبر داد و گفت: پس از تصویب طرح این خیابان و تملکات زمین ‌های در مسیر و توافق با مالکینی که زمین ‌های آن‌ها در مسیر بود، عملیات خاک‌ ریزی ابتدای این خیابان شروع شده و امید است که این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی بیان کرد: برای اتمام این پروژه‌ها، مبلغی بالغ‌بر سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به ‌استثنای تملکات صورت گرفته هزینه می‌شود.