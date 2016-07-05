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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۱

مسئول دفتر فنی شهرداری ابرکوه خبر داد:

شروع عملیات اجرایی دو میدان با سه میلیارد ریال اعتبار

شروع عملیات اجرایی دو میدان با سه میلیارد ریال اعتبار

یزد- مسئول دفتر فنی شهرداری ابرکوه گفت: عملیات ایجاد دو میدان در شهرستان ابرکوه با اعتباری بالغ‌بر سه میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رستگار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از شروع عملیات اجرایی میدان شهیدان آدمی و دادگستر در شهرستان ابرکوه خبر داد و اظهار داشت: به ‌منظور کاهش سرعت در مسیر ورودی شهر از سمت فارس و کاهش ترافیک در قسمت شهرک صفائیه به مرکز شهر، ایجاد این میدان‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی افزود: پس از نقشه ‌برداری و تهیه طرح میدان شهیدان آدمی که در تقاطع جاده مریم ‌آباد و بلوار امام علی (ع) قرار دارد عملیات خاک ‌برداری آن در دست اقدام است.

این مسئول با بیان اینکه احداث این میدان باعث کاهش سرعت در محور و ایجاد دسترسی ‌های لازم به شهرک ولایت می ‌شود، گفت: پس از خاک ‌برداری و شن ‌ریزی اقدام به جدول‌ گذاری و سپس آسفالت اطراف میدان می‌شود.

رستگار از عملیات اجرایی میدان دادگستر که حدفاصل خیابان شاهد یا دادگستری منتهی به خیابان سعدی است نیز خبر داد و گفت: پس از تصویب طرح این خیابان و تملکات زمین ‌های در مسیر و توافق با مالکینی که زمین ‌های آن‌ها در مسیر بود، عملیات خاک‌ ریزی ابتدای این خیابان شروع شده و امید است که این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی بیان کرد: برای اتمام این پروژه‌ها، مبلغی بالغ‌بر سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به ‌استثنای تملکات صورت گرفته هزینه می‌شود.

کد مطلب 3706653

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