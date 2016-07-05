روحانی درگذشت پدر شهیدان خالقی پور را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی درگذشت مرحوم حاج محمود خالقی پور، پدر سه شهید والامقام را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم حاج محمود خالقی پور، اسوه صبر، ایثار و استقامت و پدر شهیدان والامقام رسول، داود و علیرضا خالقی پور، موجب تألم و تأثر خاطر شد.

به یقین یاد و آموزه فداکاری های آن انسان وارسته که علاوه بر تقدیم فرزندان غیورش به انقلاب و میهن، خود نیز از رزمندگان و جانبازان پاکباز دوران دفاع مقدس بود؛ در تاریخ پر افتخار ایران اسلامی درخشان و ماندگار خواهد بود.

اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم ایشان و عموم ملت شهیدپرور ایران تسلیت می گویم و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم، رحمت واسعه الهی و همجواری با ارواح مطهر فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران