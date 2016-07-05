غرفه جشنواره «کتابخوانی رضوی» در مصلای همدان دایر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کتابخانه های همدان، حسن عرفانی با اشاره به برنامه اداره کل کتابخانهها در روز عید فطر اظهار داشت: امسال نماز عید فطر با برگزاری جشنواره رضوی همزمان است و برنامه ویژهای برای نمازگزاران عید فطر به همین مناسبت برگزار می شود.
معاون اداره کل کتابخانههای عمومی همدان از برپایی غرفهای به همین منظور در محل برگزاری نماز عید فطر خبر داد و افزود: اهدای سی دی حاوی فایل Pdf کتابهای جشنواره و شیوهنامه شرکت در مسابقه در این غرفه انجام میشود.
وی با بیان اینکه امکان عضویت رایگان نمازگزاران را در کتابخانه فراهم کردهایم تا از این طریق در مسابقه شرکت کنند، خاطرنشان کرد: افراد با برگههایی که از غرفه کتابخانهها دریافت میکنند، میتوانند ۱۹ تیرماه به کتابخانه مرکزی مراجعه کرده و به صورت رایگان عضو کتابخانه شوند.
معاون اداره کل کتابخانههای عمومی همدان از پیشبینی شرکت ۵ هزار نفر در این جشنواره خبر داد.
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