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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۰

امام جمعه آبدان مطرح کرد:

برگزاری مراسمات مناسبتی درزمین خاکی/سالن اجتماعات آبدان تکمیل شود

برگزاری مراسمات مناسبتی درزمین خاکی/سالن اجتماعات آبدان تکمیل شود

بوشهر - امام جمعه آبدان با اشاره به وضعیت نامناسب برگزاری مراسمات ملی و مذهبی و مناسبتی در آبدان، خواستار تکمیل سالن اجتماعات شهر آبدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست با نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای مجموعه دولت ناپسند است که در شهر ولایت‌مدار آبدان پروژه مهم سالن اجتماعات تا کنون به بهره‌برداری نرسیده باشد و مراسمات مردم در زمین خاکی برگزار شود.

وی در ادامه با انتقاد نسبت به عدم تکمیل سالن اجتماعات شهر بیان داشت: شهر آبدان فاقد مجتمع فرهنگی و سالن اجتماعات است که این موضوع زیبنده اهالی بخش آبدان نیست.

امام جمعه آبدان با اشاره به اینکه مردم این منطقه در تمامی مراسمات ملی و مذهبی حضور گسترده دارند، افزود: مسئولان باید فکری اساسی برای رفع این مشکل و نیاز آبدان داشته باشند.

حمیدی نژاد با تاکید بر اینکه قبلا به مردم آبدان قول داده شده بود که مجتمع فرهنگی و هنری در آبدان ایجاد شود، اضافه کرد: این مجتمع فرهنگی تبدیل به سالن اجتماعات با گنجایش بسیار پایین شد که تاکنون فقط فنداسیون آن شکل گرفته و مردم آبدان همچنان چشم انتظار تکمیل این پروژه هستند.

وی تصریح کرد: مردم آبدان به این سالن خوش‌بین بوده و اظهار امیدواری می‌کردند که راه‌اندازی شود اما تعطیلی کار مردم را ناامید کرده است.

امام جمعه آبدان افزود: انتظار داریم دولت تدبیر و امید این مشکل و خواسته‌های مردم را به نحو مطلوب پیگیری کند تا شاهد بهره‌برداری از این پروژه در همین دولت باشیم.

کد مطلب 3706673

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