برگزاری مراسمات مناسبتی درزمین خاکی/سالن اجتماعات آبدان تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست با نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای مجموعه دولت ناپسند است که در شهر ولایت‌مدار آبدان پروژه مهم سالن اجتماعات تا کنون به بهره‌برداری نرسیده باشد و مراسمات مردم در زمین خاکی برگزار شود.

وی در ادامه با انتقاد نسبت به عدم تکمیل سالن اجتماعات شهر بیان داشت: شهر آبدان فاقد مجتمع فرهنگی و سالن اجتماعات است که این موضوع زیبنده اهالی بخش آبدان نیست.

امام جمعه آبدان با اشاره به اینکه مردم این منطقه در تمامی مراسمات ملی و مذهبی حضور گسترده دارند، افزود: مسئولان باید فکری اساسی برای رفع این مشکل و نیاز آبدان داشته باشند.

حمیدی نژاد با تاکید بر اینکه قبلا به مردم آبدان قول داده شده بود که مجتمع فرهنگی و هنری در آبدان ایجاد شود، اضافه کرد: این مجتمع فرهنگی تبدیل به سالن اجتماعات با گنجایش بسیار پایین شد که تاکنون فقط فنداسیون آن شکل گرفته و مردم آبدان همچنان چشم انتظار تکمیل این پروژه هستند.

وی تصریح کرد: مردم آبدان به این سالن خوش‌بین بوده و اظهار امیدواری می‌کردند که راه‌اندازی شود اما تعطیلی کار مردم را ناامید کرده است.

امام جمعه آبدان افزود: انتظار داریم دولت تدبیر و امید این مشکل و خواسته‌های مردم را به نحو مطلوب پیگیری کند تا شاهد بهره‌برداری از این پروژه در همین دولت باشیم.