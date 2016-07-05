روحانی: کشورهای منطقه باید با حکمت و دوراندیشی عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و تبریک عید سعید فطر به وی ، دولت و ملت قطر اظهارداشت: نگاه ما به روابط جمهوری اسلامی ایران با قطر،نگاهی ویژه و مستقل است و امیدوارم روابط دو کشور دوست در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یابد.

روحانی همچنین با اشاره به علاقه مندی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط برادرانه میان کشورهای مسلمان تصریح کرد: امیدواریم با همکاری برادرانه کشورهای اسلامی، بتوانیم راه حل های سیاسی را جایگزین راه های غیر سیاسی کنیم و تهران علاقه مند است روابط خوب و برادرانه ای با همه کشورهای مسلمان داشته باشد.

رییس جمهور حاکمیت فضای اعتدال و عقلانیت در روابط کشورهای منطقه و جهان را ضروری خواند و گفت: معتقدیم که باید گام به گام مشارکت در جهان و منطقه، جای رقابت را بگیرد و رایزنی های مستمر کشورها با یکدیگر و دیدارهای متقابل می تواند این مسیر را هموار سازد.

امیر قطر نیز با تبریک عید سعید فطر به دکتر روحانی ، دولت و ملت ایران گفت: تقویت همکاری میان ایران و قطر و کشورهای منطقه خلیج فارس، به نفع دو ملت ایران و قطر و تحکیم پایه های صلح و دوستی در منطقه است.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اظهارداشت: چشم انداز توسعه همکاری های تهران و دوحه در همه عرصه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بسیار روشن و امیدوار کننده است.



