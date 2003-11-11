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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۵۷

گام چهارم براي راهيابي به جام ملتهاي آسيا

ايران در انديشه كسب يك برد روحيه بخش برابر كره شمالي

ايران در انديشه كسب يك برد روحيه بخش برابر كره شمالي

تيم ملي فوتبال كشورمان فردا ديدار برگشت خود برابر كره شمالي در چارچوب رقابتهاي مقدماتي جام ملتهاي آسيا را برگزار خواهد كرد .

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي كشورمان در حالي ميزبان اين ديدار در ساعت 19 فردا و در ورزشگاه آزادي تهران خواهد بود كه در بازي رفت موفق شد تيم حريف را در پيونگ يانگ با گلهاي علي كريمي (2) و محرم نويد كيا با حساب 3 - 1 از پيش روبردارد .
پيروزي پرگل در خانه حريف اين ذهنيت را ايجاد مي كند كه ملي پوشان كشورمان در خانه و در پيش چشم انبوه تماشاگران خودي پيروزي قاطع تري را نسبت به ديدار رفت به دست آورد ولي واقعيت اينجاست كه تحقق چنين مهمي نياز به صبر و حوصله و رعايت تمام قواعد تاكتيكي دارد . حملات بي محابا و بدون ضمانت لازم در خط دفاعي مي تواند برابر تيمي كه از سرعت ذاتي بهره مناسبي مي برد ، حكم سم را داشته باشد چرا كه اگر گل نخست در ورزشگاه آزادي تهران وارد دروازه تيم ملي شود ، بازيكنان اين تيم زير فشار روحي شديد قرار خواهند گرفت كه خارج شدن از آن كار دشواري خواهد بود .


برانكو ايوانكوويچ از لحاظ نيروي انساني احساسات متفاوتي دارد . از يك طرف غيبت يحيي گل محمدي و حسين كعبي به دليل دواخطاره بودن ، ساختار دفاعي تيم را بهم ريخته و سرمربي كروات تيم ملي بايد براي اين دو بازيكن ارزشمند جانشينان شايسته اي را انتخاب كند و از طرف ديگر حملات  ايران با آمدن مهدوي كيا از آلمان و بهبود مصدوميت عليرضا واحدي نيكبخت مسلما زهردارتر از بازي رفت خواهد بود .
نگاهي به تمرينات روزهاي گذشته تيم ملي و همچنين بازيهاي گذشته تيم ايران با هدايت برانكو ، اين باور را در اذهان تقويت مي كند كه تيم ملي با همان سيستم موفق 1 - 3 - 2 - 4 برابر كره شمالي صف آرائي كند . باحتمال فراوان ابراهيم ميرزاپور همانند 2 سال گذشته سنگربان اول تيم ملي خواهد بود . سهراب بختياري زاده و جلال كاملي مفرد در نقش دو دفاع مياني به ميدان بروند و مهدي امير آبادي دفاع راست و محمد رضا نصرتي هم دفاع چپ تيم ملي باشند . البته اين امكان نيز وجود دارد كه نصرتي به جناح راست منتقل شده و معدنچي نقش مدافع چپ را ايفا كند . در خط مياني جواد نكونام و حامد كاويانپور دو گزينه اصلي برانكو هستند كه شايد با توجه به نمايش ضعيف كاويانپور در بازي رفت ، از بين ايمان مبعلي يا محرم نويد كيا ، يكي ايفاي اين وظيفه را بر عهده بگيرد . 3 هافبك نفوذي تيم ايران از راست به چپ ، بترتيب مهدي مهدوي كيا ، علي كريمي و عليرضا واحدي نيكبخت خواهند بود و علي دائي نيز با بازوبند كاپيتاني نقش مهاجم نوك تيم ملي را ايفا خواهد كرد .
تيم ملي ايران از 3 بازي گذشته خود در اين رقابتها صاحب 2 برد و 6 امتياز شده است و پيروزي در اين ميدان مي تواند خيال ملي پوشان كشورمان را از بابت راهيابي به دور نهائي رقابتهاي جام ملتهاي آسيا راحت كند .   

کد مطلب 37067

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