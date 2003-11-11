ايران در انديشه كسب يك برد روحيه بخش برابر كره شمالي

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي كشورمان در حالي ميزبان اين ديدار در ساعت 19 فردا و در ورزشگاه آزادي تهران خواهد بود كه در بازي رفت موفق شد تيم حريف را در پيونگ يانگ با گلهاي علي كريمي (2) و محرم نويد كيا با حساب 3 - 1 از پيش روبردارد .

پيروزي پرگل در خانه حريف اين ذهنيت را ايجاد مي كند كه ملي پوشان كشورمان در خانه و در پيش چشم انبوه تماشاگران خودي پيروزي قاطع تري را نسبت به ديدار رفت به دست آورد ولي واقعيت اينجاست كه تحقق چنين مهمي نياز به صبر و حوصله و رعايت تمام قواعد تاكتيكي دارد . حملات بي محابا و بدون ضمانت لازم در خط دفاعي مي تواند برابر تيمي كه از سرعت ذاتي بهره مناسبي مي برد ، حكم سم را داشته باشد چرا كه اگر گل نخست در ورزشگاه آزادي تهران وارد دروازه تيم ملي شود ، بازيكنان اين تيم زير فشار روحي شديد قرار خواهند گرفت كه خارج شدن از آن كار دشواري خواهد بود .



برانكو ايوانكوويچ از لحاظ نيروي انساني احساسات متفاوتي دارد . از يك طرف غيبت يحيي گل محمدي و حسين كعبي به دليل دواخطاره بودن ، ساختار دفاعي تيم را بهم ريخته و سرمربي كروات تيم ملي بايد براي اين دو بازيكن ارزشمند جانشينان شايسته اي را انتخاب كند و از طرف ديگر حملات ايران با آمدن مهدوي كيا از آلمان و بهبود مصدوميت عليرضا واحدي نيكبخت مسلما زهردارتر از بازي رفت خواهد بود .

نگاهي به تمرينات روزهاي گذشته تيم ملي و همچنين بازيهاي گذشته تيم ايران با هدايت برانكو ، اين باور را در اذهان تقويت مي كند كه تيم ملي با همان سيستم موفق 1 - 3 - 2 - 4 برابر كره شمالي صف آرائي كند . باحتمال فراوان ابراهيم ميرزاپور همانند 2 سال گذشته سنگربان اول تيم ملي خواهد بود . سهراب بختياري زاده و جلال كاملي مفرد در نقش دو دفاع مياني به ميدان بروند و مهدي امير آبادي دفاع راست و محمد رضا نصرتي هم دفاع چپ تيم ملي باشند . البته اين امكان نيز وجود دارد كه نصرتي به جناح راست منتقل شده و معدنچي نقش مدافع چپ را ايفا كند . در خط مياني جواد نكونام و حامد كاويانپور دو گزينه اصلي برانكو هستند كه شايد با توجه به نمايش ضعيف كاويانپور در بازي رفت ، از بين ايمان مبعلي يا محرم نويد كيا ، يكي ايفاي اين وظيفه را بر عهده بگيرد . 3 هافبك نفوذي تيم ايران از راست به چپ ، بترتيب مهدي مهدوي كيا ، علي كريمي و عليرضا واحدي نيكبخت خواهند بود و علي دائي نيز با بازوبند كاپيتاني نقش مهاجم نوك تيم ملي را ايفا خواهد كرد .

تيم ملي ايران از 3 بازي گذشته خود در اين رقابتها صاحب 2 برد و 6 امتياز شده است و پيروزي در اين ميدان مي تواند خيال ملي پوشان كشورمان را از بابت راهيابي به دور نهائي رقابتهاي جام ملتهاي آسيا راحت كند .