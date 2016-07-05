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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۰

حجت الاسلام رفیعی:

مجلس در تصویب قوانین پایین‌ترین سطح مردم را در نظر بگیرد

مجلس در تصویب قوانین پایین‌ترین سطح مردم را در نظر بگیرد

قم - عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) گفت: مجلس، شهرداری و سایر نهادها باید در تصویب قوانین خود پایین‌ترین سطح مردم را در نظر بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) در آخرین روز از ماه رمضان اظهار داشت: یکی از سفارشات امام علی(ع) در خطبه خود به مناسبت عید فطر رحم داشتن نسبت به یکدیگر است که همه باید این مسئله را رعایت کنیم.

وی افزود: کاسبان و نهادهای مختلف، قوه قضائیه و مجلس و شهرداری و ... باید در قوانین خود رعایت حال مستضعفان را بکنند و حقوق مردم عادی را رعایت کنند.

استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: نباید در این قوانین به افراد پردرآمد توجه کنیم، از افراد دارای درآمدهای نجومی مالیات کم کنید و قوانین مخصوص آنان تصویب شود ولی نباید مردم عادی مورد فشار قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: برخی افراد هستند که اگر جنس صدبرابر هم شود باکی ندارند ولی یک کاگر و کارمند تحت فشار قرار می‌گیرد و یا کسی که با هزار زحمت یک مسکن مهر برای خود تهیه کرده نباید مورد آسیب بیشتر باشد.

حجت الاسلام رفیعی با اشاره به اهمیت بسیار بالای شب و روز عید فطر، اظهار داشت: نباید شب و روز عید فطر را کم اهمیت بدانیم.

وی اضافه کرد: احیاء نگه داشتن در شب عید و خواندن نمازهای مختلف که در مفاتیح آمده از جمله اعمال شب عید فطر است و ائمه(ع) نیز علاوه بر احیای این شب، این نمازها را می‌خواندند و تا سحر به عبادت می‌پرداختند.

وی با بیان اینکه سه شب در سال خواندن زیارت امام حسین(ع) بسیار سفارش شده از جمله در شب عید، اضافه کرد: در روایت است که در روز عید فرشتگان در راه‌ها و کوچه‌ها می‌ایستند و مردم را به آمرزش و دادن جایزه مژده می‌دهند.

این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه برخی بلافاصله بعد از ماه رمضان معنویت را می‌بوسند و کنار می‌گذارند افزود: نباید برخی تصور کنند که با تمام شدن ماه رمضان باید معنویت را کنار گذاشت زیرا رقص و معصیت و حرام در همه زمان‌ها حرام است و رمضان و شوال ندارد.

وی با قدردانی از کسانی که در ماه رمضان با وجود اینکه روزه نبوده‌اند اما حرمت این ماه را نگه داشتند، اظهار داشت: اگر کسی به گناهی مبتلا بوده و در این ماه آن را ترک کرده است باید سعی کند بعد از این ماه نیز در کار خیر خود استمرار داشته باشد.

کد مطلب 3706704

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