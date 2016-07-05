به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) در آخرین روز از ماه رمضان اظهار داشت: یکی از سفارشات امام علی(ع) در خطبه خود به مناسبت عید فطر رحم داشتن نسبت به یکدیگر است که همه باید این مسئله را رعایت کنیم.

وی افزود: کاسبان و نهادهای مختلف، قوه قضائیه و مجلس و شهرداری و ... باید در قوانین خود رعایت حال مستضعفان را بکنند و حقوق مردم عادی را رعایت کنند.

استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: نباید در این قوانین به افراد پردرآمد توجه کنیم، از افراد دارای درآمدهای نجومی مالیات کم کنید و قوانین مخصوص آنان تصویب شود ولی نباید مردم عادی مورد فشار قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: برخی افراد هستند که اگر جنس صدبرابر هم شود باکی ندارند ولی یک کاگر و کارمند تحت فشار قرار می‌گیرد و یا کسی که با هزار زحمت یک مسکن مهر برای خود تهیه کرده نباید مورد آسیب بیشتر باشد.

حجت الاسلام رفیعی با اشاره به اهمیت بسیار بالای شب و روز عید فطر، اظهار داشت: نباید شب و روز عید فطر را کم اهمیت بدانیم.

وی اضافه کرد: احیاء نگه داشتن در شب عید و خواندن نمازهای مختلف که در مفاتیح آمده از جمله اعمال شب عید فطر است و ائمه(ع) نیز علاوه بر احیای این شب، این نمازها را می‌خواندند و تا سحر به عبادت می‌پرداختند.

وی با بیان اینکه سه شب در سال خواندن زیارت امام حسین(ع) بسیار سفارش شده از جمله در شب عید، اضافه کرد: در روایت است که در روز عید فرشتگان در راه‌ها و کوچه‌ها می‌ایستند و مردم را به آمرزش و دادن جایزه مژده می‌دهند.

این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه برخی بلافاصله بعد از ماه رمضان معنویت را می‌بوسند و کنار می‌گذارند افزود: نباید برخی تصور کنند که با تمام شدن ماه رمضان باید معنویت را کنار گذاشت زیرا رقص و معصیت و حرام در همه زمان‌ها حرام است و رمضان و شوال ندارد.

وی با قدردانی از کسانی که در ماه رمضان با وجود اینکه روزه نبوده‌اند اما حرمت این ماه را نگه داشتند، اظهار داشت: اگر کسی به گناهی مبتلا بوده و در این ماه آن را ترک کرده است باید سعی کند بعد از این ماه نیز در کار خیر خود استمرار داشته باشد.