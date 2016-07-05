دو میلیارد ریال برای حمایت از پیش دبستانی های قزوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی روز سه شنبه در جلسه هماهنگی مدیریت یکپارچه دوره پیش دبستانی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای جذب صد درصدی نوآموزان اظهارداشت: توجه به آموزش و پرورش موجب توسعه و پیشرفت کشور در تمام زمینه ها از جمله بخش های فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی و مذهبی می شود.

رحیمی بیان کرد: به دلیل جایگاه تعلیم و تربیت در کشور باید به سازمان آموزش و پرورش توجه بیشتری کرد و با برنامه ریزی برای رفع مشکلات این بخش گام برداشت.

وی افزود: انسداد مبادی بیسوادی و شناسایی، جذب و توجه به آموزش کودکان بازمانده از تحصیل بایدسرلوحه کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

رحیمی به اهمیت تربیت کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و تاثیر آن بر جامعه اشاره کرد و گفت: تربیت کودکان از مدرسه آغاز می شود و اگر در آموزش و پرورش موفق شویم در سایر زمینه ها هم موفق خواهیم بود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآورشد: موازی کاری و فعالیتهای پراکنده هزینه های بالایی را ایجاد می کند و اگر سیستم مدیریت یکپارچه ایجاد شود می توان به نتایج کار امیدوار بود.

رحیمی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با هماهنگی و تعامل بیشتر زمینه نتیجه بخشی کارها را فراهم کنند.

وی اضافه کرد: آمار استان قزوین به دلیل شناسایی نشدن نوآموزان بی سرپرست و بدسرپرست بالاست و سیستم مدیریت یکپارچه در حل این معضل می تواند کمک موثری کند که این کار با همکاری و تعامل دستگاهها ممکن می شود.

وی افزود: هرچند این آمار نسبت به سایر مناطق کشور وضعیت بهتری دارد و در رتبه ۴ کشور در ساماندهی نوآموزان بی سرپرست و بدسرپرست قراگرفته ایم اما باید برای ارتقاء این وضعیت تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان گفت: اگر افراد تحت تعلیم قرار گیرند و باسواد شوند در آینده آسیبهای اجتماعی کاهش می یابد و تنشهای جامعه کمتر خواهد شد و شاهد جامعه سالم تری خواهیم بود.

وی گفت: آموزش تاثیر زیادی در شکل گیری معنوی انسانها دارد و این امر کمک موثری به افزایش سرمایه و ثروت اقتصاد کشور می کند.

رحیمی تصریح کرد: در صورت بی توجهی به آموزش کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با اسیب های جدی روبرو خواهیم شد و دستگاههایی مانند شهرداری، بهزیستی و نیروی انتظامی بیشترین مشکلات را خواهند داشت.

رحیمی افزود: امسال ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای حمایت از پیش دبستانی های استان پیش بینی شده است.

معاون استاندار بیان کرد: باید دستگاههای متولی تامین هزینه تحصیلات این گونه نوآموزان را برعهده گیرند تا مجبور نشوند بعدها و در آینده چندین برابر آن را هزینه کنند.

رحیمی همچنین از متولیان صدور مجوز های آموزشی خواست در صدور مجوزها دقت کرده و بر واحدهای آموزشی نظارت بیشتری کنند.