هنوز صحبت از تحريم ايران زودهنگام است / آژانس بايد ايفاگر نقش اصلي باشد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس ،"ميخائيل كامينين" سخنگوي وزارت خارجه روسيه گفت: هرگونه صحبت درباره تحريم ايران زود است به خاطر اينكه شوراي امنيت سازمان ملل 31 اوت را زمان براي توقف غني سازي از سوي ايران تعيين كرده بود.

وي همچنين گفت: عليرغم اينكه مسكو از مشوق ها و قطعنامه حمايت مي كند اما نشانه هايي وجود دارد مبني بر اينكه آمريكا احتمالاً براي بدست آوردن حمايت ديگران براي تحريم با مشكلاتي رو به رو خواهد شد.

كامينين همچنين تصريح كرد كه روسيه به همراه گروه 1+5 در حال مطالعه و بررسي پاسخ ايران به پيشنهاد است.

روز گذشته ايران پاسخ رسمي خود را به پيشنهاد غرب ارائه داد پيشنهادي كه از سوي "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در 6 مارس (16خرداد) به نمايندگي از 5 كشورعضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان به ايران ارائه شد.

در پي اين پاسخ آمريكا و فرانسه از ايران خواستند تا براي ادامه گفتگوها غني سازي را متوقف كند اما روسيه بر اين باور است كه جامعه بين المللي بايد در جستجوي عناصر مثبت در مناقشه بين تهران و غرب باشد.

سخنگوي وزارت خارجه روسيه گفت كه كشورش در پي يافتن راه حلي سياسي براي اين موضوع خواهد بود و براي احياي نقش آژانس بين المللي انرژي اتمي براي حل موضوع هسته اي ايران تلاش خواهد كرد.

روسيه همچنين گفته است كه در همين حين تلاش هاي خود را براي ممانعت از تخريب رژيم منع تكثير سلاح هاي هسته اي بعمل خواهد آورد.