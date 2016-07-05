فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات دیدار صمیمانه تعدادی از هنرمندان برگزیده موسیقی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: دوشنبه شب ۱۴ تیر ماه به بهانه ایام ماه مبارک رمضان مراسم افطاری صمیمانه ای با حضور تعدادی از هنرمندان برگزیده موسیقی ایران از جمله آقایان شهرام ناظری، فریدون شهبازیان، بزرگ لشگری، حسین علیزاده، مجید کیانی، سید محمد میرزمانی، عبدالحسین مختاباد، حمیدرضا نوربخش و تعدادی دیگر از هنرمندان مطرح در محل موزه موسیقی برگزار شد که طی آن دکتر علی جنتی ضمن تاکید دوباره بر اعتلای هنر موسیقی، با اهالی این هنر گفتگوهایی را پیرامون مسائل روز حوزه موسیقی انجام داد.

وی افزود: یکی از موارد مهمی که در این دیدار صمیمانه روی آن تاکید فراوانی شد موضوع ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی بود که در این مراسم از سوی جناب جنتی مطرح و اعلام شد که از این پس نحوه همکاری نیروی انتظامی در برگزاری کنسرت ها اصلاح می شود. به هر حال موضوع ماده ۲۰ یکی از موارد قانونی است که طی ماه های اخیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدرت هر چه تمام تر در دست بررسی است که خوشبختانه آقای وزیر در این مراسم خبرهای خوبی برای اصلاح این ماده قانونی به اهالی موسیقی دادند.

طالبی تصریح کرد: پس از اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی پیرامون برگزاری کنسرت های موسیقی موضوع استعلام از نیروی انتظامی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام خواهد گرفت و هنرمندان دیگر نیازی به حضور در نیروی انتظامی ندارند. یعنی نیروی انتظامی فقط درباره مسایل انتظامی و ترافیکی کنسرت ها در این برنامه ها اظهار نظر خواهند کرد.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: موضوعاتی چون کپی رایت، کم توجهی رسانه ملی به موسیقی خوب و فاخر، تلاش برای حذف موانع فعالیت های مرتبط با موسیقی در حوزه خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله موارد دیگری بود که در این جلسه از سوی هنرمندان مطرح شد. این در حالی است که دکتر جنتی هم پس از شنیدن دغدغه های هنرمندان از تلاش مجدانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رفع موانع موجود در حوزه موسیقی خبر داد.