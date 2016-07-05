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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

استاندار کرمان:

تمامی دستگاه ها برای رفع معضل اعتیاد همت کنند

تمامی دستگاه ها برای رفع معضل اعتیاد همت کنند

کرمان - نماینده عالی دولت در استان کرمان خواستار عزم تمامی دستگاه ها برای رفع معضل اعتیاد در جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اشاره به گزارش اخیر وزیر کشور در صحن علنی مجلس، آمار آسیب های اجتماعی را نگران کننده دانست و گفت: اولویت اصلی در بحث ساماندهی زنان معتاد بی سرپناه؛ با افراد مبتلا یا مشکوک به اچ  آی وی است.

وی با اشاره به اینکه می توان زمینه اشتغال برای این افراد فراهم کرد، افزود: معضل اعتیاد همانند سایر معضلات اجتماعی در جامعه وجود داشته و وظیفه داریم ضایعات آن را از بین ببریم که برای این منظور تمامی دستگاه ها باید کمک کنند.

رزم حسینی تاکید کرد: در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی و در حوزه اشتغال بهزیستی ورود پیدا کنند.

وی همچنین خواستار تهیه طرحی برای ساماندهی زنان معتاد بی سرپناه و مبتلا به اچ آی وی ظرف ۱۵ روز آینده شد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان در پاسخ به درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد: دبیرخانه طرح نشاط اجتماعی تشکیل شود و بودجه لازم در این خصوص را تامین می کنیم.

کد مطلب 3706746

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