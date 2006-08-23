سفرهاي استاني دولت زمينه تصميمگيري كارشناسي را فراهم مي كند

به گزارش خبرنگار مهر در ساري، مهندس ابوطالب شفقت استاندار مازندران عصر امروز به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت : در عمر يكساله دولت نهم مردم شباهت‌هاي اين دولت را با دولت شهيد رجايي و باهنر، لمس كردند.

استاندار مازندران با اشاره به ويژگيهاي دولت نهم افزود : كار زياد با هزينه كم، كنترل بر بيت ‌المال ، عدالت محوري و دفاع جسورانه از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي از ويژگي‌هاي دولت نهم است.

وي اضافه كرد : استقبال بي‌نظير مردم از سفر هيات دولت نهم به استانهاي مختلف نشانه‌هايي از ابراز رضايت مردم است.

شفقت سفرهاي استاني رييس جمهوري را توزيع فرصت و تصميمگيري كارشناسي دانست و گفت : سفرهاي استاني هيئت دولت با هدف ارزيابي درست از منطقه و با مشاهده واقعيت‌ها انجام مي‌شود.

استاندار مازندران خطاب به خبرنگاران گفت : تقريبا تمامي وزيران و معاونين رئيس جمهوري در يكسال اخير به استان ها سفر كردند و شما نيز سادگي سفرهاي وزيران و معاونين رييس جمهوري را از نزديك لمس كرديد.

شفقت ادامه داد: استانداري مازندران نيز در راستاي تبعيت از حركت رييس جمهوري همه مراجعين به استانداري را پذيرا بوده و با هماهنگي معاونين به همه شهرها، بخش‌ها و روستاهاي استان نيز سفر داشته است.

استاندار مازندران درباره طرح‌هاي هفته دولت در اين استان گفت : 489 طرح توليدي و خدماتي و عمراني در استان آماده افتتاح است.

شفقت هزينه براي اجراي اين طرح‌ها را57 ميليارد و 146 ميليون ريال اعلام كرد و خاطرنشان كرد: : با افتتاح اين طرحها براي 1360 نفر شغل ايجاد مي شود.

وي همچنين هزينه ارزي اين طرح‌ها را پنج ميليون و950 هزار دلار اعلام كرد و افزود:384 طرح توليدي در هفته دولت به بهره برداري خواهد رسيد.

استاندار مازندران گفت: شركت مخابرات با207 طرح و اعتباري بالغ بر 370 ميليارد ريال بيشترين طرحها را به خود اختصاص داده است.

شفقت گفت : نگاه مديريتي استانداري مازندران كار كارشناسي است و طرح‌هاي كارشناسي نيز مورد حمايت جدي قرار مي‌گيرد.

استاندار مازندران افزود : تحول شهر ساري به همت مديريت اين شهرستان است و استانداري نيز حمايت لازم را دارد.

وي ادامه داد : اگر تاشهريور سال آينده مديريت شهري ساري تحول مناسب و چشم‌گيري را در اين شهرستان ايجاد نكند به صراحت از كم كاري آنان معترض و در تغيير آنان تصميم گرفته خواهد شد.