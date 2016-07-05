نخست وزیر بلغارستان به تهران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نوینیته، «بویکو بوریسف»نخست وزیر بلغارستان هفته آینده در راس یک هیئت اقتصادی و تجاری راهی تهران می شود.

«بوژیدار لوکارسکی» وزیر اقتصاد بلغارستان با اعلام این خبر گفت دیدار نخست وزیر بلغارستان از تهران در تاریخ ۱۱ و ۱۲ جولای صورت خواهد گرفت.

بنا بر این گزارش در این دیدار ۲ توافق بین ایران و بلغارستان امضاء خواهند شد یکی درباره همکاری های شرکت های کوچک و متوسط دو کشور و دیگری درباره سرمایه گذاری.

همچنین یک یادداشت تفاهم همکاری نیز درباره مشارکت شرکت ملی مناطق صنعتی بلغارستان با پارک های صنعتی و صنایع کوچک ایران در حال تهیه است.



