هادی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم ملوان بندرگز در این فصل با شرایط سختی وارد مسابقات شد و مشکلات مالی تا جایی پیش رفت که مهدی تبیانیان مالک ملوان بندرگز با نا امید شدن از کمک‌های مسئولان در آستانه انصراف از تیمداری قرار گرفته بود.

وی افزود: پس از شکست مقابل شهرداری تبریز، فاضل جهانشاهی به هیئت مدیره باشگاه ملوان بندرگز بازگشت و طی صحبتی که ایشان با من داشت، تصمیم گرفتیم به تیم شهرمان کمک کنیم.

وی ادامه داد: در این مدت دو پیروزی کسب کردیم و در دو دیدار نیز مقابل تیم‌های قدرتمند خزر رودسر و گلساپوش یزد بازی‌های خوبی انجام دادیم و به سختی شکست خوردیم.

عملکرد خوبی در نقل و انتقالات داشتیم

مدیرعامل تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز با اشاره به عملکرد این تیم در نقل و انتقالات نیم فصل، خاطرنشان کرد: معین مهاجر، علیرضا خسروی و نیما سپانلو که تجربه فوتبال ساحلی داشتند را جذب کردیم و میلاد درزی و سیدمحمد سادات مزنگی را با وجود داشتن پیشنهادهای متعدد حفظ کردیم.

اسدی تصریح کرد: سایر بازیکنان تیم را نیز در حد توان شارژ مالی خواهیم کرد، البته ارزش بازیکنان متعصب این شهر بیشتر از اینهاست و سعی می‌کنیم در سفرها و اردوها شرایط خوبی را برای تیم فراهم کنیم.

وی یادآور شد: تاکنون ۱۱ توپ مخصوص فوتبال ساحلی برای تمرینات تهیه کرده‌ایم و پیراهن با کیفیت و وسایل مورد نیاز برای تمرین و مسابقات را نیز در اختیار تیم قرار دادیم.

وی ادامه داد: رایزنی‌هایی انجام داده‌ایم تا مشکل برق ورزشگاه امام رضا (ع) بندرگز حل شود تا تمرینات و مسابقات را در شرایط بهتری برگزار کنیم.

کانون هواداران ملوان بندرگز راه اندازی می‌شود

مدیرعامل تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز در خصوص برنامه‌های باشگاه برای هواداران، اظهار کرد: برنامه‌های بسیار متنوعی برای هواداران فهیم خود داریم و به زودی کانون هواداران تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز راه اندازی می‌شود تا هر شخص دارای کارت هواداری باشد.

اسدی افزود: در مسابقات خانگی نیز قرعه‌کشی انجام خواهیم داد تا به نوعی از خجالت هواداران خونگرم تیم در بیاییم و امیدواریم با کمک اداره کل ورزش و جوانان سکوهای بتنی برای ورزشگاه امام رضا (ع) ایجاد کنیم تا در شان تماشاگران باشد.

وی با بیان اینکه برنامه بلند مدتی برای موفقیت تیم ملوان بندرگز داریم، گفت: برنامه ما این است که در فصل جاری در میانه‌های جدول قرار بگیریم و برای فصل آینده در جمع چهار تیم بالای جدول باشیم.

وی بیان کرد: در نخستین دیدار نیم فصل دوم میزبان تیم صدرنشین و قدرتمند دریانوردان پارس جنوبی بوشهر هستیم که ۶ بازیکن ملی پوش در اختیار دارد، اما با تجربه‌ای که از بازی با گلساپوش یزد داریم، برای پیروزی مقابل نماینده بوشهر به میدان خواهیم رفت.

مسئولان از حمایت تیم ملوان بندرگز غافل نشوند

مدیرعامل تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز از مسئولان استانی و شهرستانی درخواست کمک کرد و یادآور شد: مساعدت‌های ما نباید موجب شود تا مسئولان از کمک‌های خود دریغ کنند، استانداری، اداره کل ورزش و جوانان، فرمانداری، شهرداری و شورای شهر بندرگز قول‌هایی به ما داده‌اند و ما به کمک آنها نیاز داریم.

اسدی تصریح کرد: تیم ملوان بندرگز متعلق به مردم استان گلستان است و مسئولان استانی و شهرستانی باید کنار تیم باشند تا شرایط بهتری در نیم فصل دوم داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملوان بندرگز در پایان نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با کسب پنج برد، هفت باخت و مجموع ۱۱ امتیاز در مکان دهم جدول ۱۳ تیمی این رقابت‌ها قرار گرفت.

نماینده بندرگز در آغاز نیم فصل دوم مسابقات و از هفته چهاردهم، پنج‌شنبه ۱۷ تیر راس ساعت ۱۹ میزبان تیم صدرنشین دریانوردان پارس جنوبی بوشهر خواهد بود.

دیدار رفت این دو تیم در بوشهر با برتری ۱۰ بر دو تیم دریانوردان پارس جنوبی همراه بود و بندرگزی‌ها در صدد هستند تا شکست سنگین دور رفت را جبران کنند.