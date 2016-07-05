علت حمله، ضعف نهادهای امنیتی فرانسه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، نتایج تحقیقات کمیسیون تحقیقات پارلمانی فرانسه درباره حملات تروریستی ژانویه و نوامبر ۲۰۱۵ میلادی پاریس٬ منتشر شد.

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط این کمیسیون که با بررسی مولفه های دخیل در این حملات و همچنین تهیه فهرستی از خطاهای سازمان های اطلاعاتی تهیه شده، عامل اصلی حملات پاریس ضعف نهادهای امنیتی فرانسه قلمداد و بر این اساس از دولت این کشور خواسته شده تا بازسازی سرویس های چند گانه اطلاعاتی فرانسه و تبدیل آنها به یک سازمان مرکزی اطلاعات همانند نهاد ضد تروریستی ایالات متحده آمریکا را در دستور کار خود قرار دهد.

«سباستین پیتراسانتا»٬ گزارشگر کمیسیون تحقیقات پارلمانی طی سخنانی ادی اینباره گفت: «بازنویسی تاریخ، وقتی که پایان حوادث را می دانیم همواره آسان است. آسان بودن عبور از مرزهایمان٬ ضرورت مبادله اطلاعات مستمر میان داخل و خارج مرزها را گوشزد می کند. به همین دلیل، من پیشنهاد می کنم یک آژانس ملی برای مبارزه با تروریسم تاسیس شود. ما همچنین پیشنهاد می کنیم که یک دستگاه اطلاعاتی منطقه ای واقعی تحت مدیریت وزارت کشور و متصل با دستگاههای مرکزی اطلاعات منطقه ای پلیس ملی و تشکیلات اطلاعاتی ژاندارمری تاسیس شود.

گفتنی است، حملات ژانویه و نوامبر سال ۲۰۱۵ پاریس که ۱۴۷ قربانی گرفت انتقادات زیادی را متوجه نهادهای امنیتی فرانسه کرد

کمیسیون تحقیق با برشمردن برخی نقاط ضعف نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فرانسه از جمله چندگانگی آژانس های امنیتی رقیب خواستار ادغام ۶ آژانس امنیتی و اطلاعاتی این کشور در یک آژانس امنیتی واحد، زیر نظر نخست وزیر شده است.

این کمیسیون همچنین خواستار دسترسی بیشتر آژانس های اطلاعات به زندانها برای جمع آوری اطلاعات شده است. کمیسیون همچنین از مقامات بلژیکی در ارتباط با «صلاح عبدالسلام» انتقاد کرده است و خواستار تبادل اطلاعات بین کشورها در ارتباط با تروریسم شده است.