رفع معضل ریزگردها نیازمند همکاری های بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر سه شنبه در نشست مشترک کمیته راهبردی ستاد مقابله با گرد و غبار کشور و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با حضور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار کرد: سازمان ملل با تزریق اعتبار و انجام اقدام های موثر در کشورهای درگیر به ویژه کشورهای منشا آلودگی با این موضوع مقابله کنند.

وی افزود: چندی پیش مردم استان ایلام در فضاهای مجازی کمپینی مبنی بر نامه ای به بان کی مون در خصوص ریزگردها تشکیل دادند و از این سازمان درخواست توجه و کمک دارند.

مدیرکل بحران استانداری ایلام نیز گفت: ریزگردها خسارت های زیادی به بخش های مخلف استان همچون کشاورزی و صنعت وارد ساخته است.

احمد کرمی افزود: مقابله با ریزگردها نیازمند برنامه ریزی و همکاری فراملی است، ریزگردها هزینه های زیادی بر مردم وارد ساخته و حتی این موضوع باعث مهاجرت مردم به دیگر نقاط کشور شده است.

وی یادآور شد: باید دولت نگاه و امتیاز ویژه ای به استان ایلام داشته باشد، به عنوان مثال تعرفه های حامل های انرژی استان را کاهش دهد چرا که هنگام ورود ریزگردها میزان مصرف آب و برق افزایش می یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام گفت: برای کاهش اثر ریزگردها اقدام های خوبی توسط دستگاه مختلف استان انجام شده است که انجام نهال کاری و توسعه کشاورزی، ایجاد جنگل در سطح چهار هزار هکتار، ایجاد بادشکن به میزان ۱۰۰ کیلومتر، تعذیه مصنوعی دشت های جنوب استان، تجهیز فرودگاه به سیستم های rvr و ils برای افرایش ایمنی پروازها از جمله این کارهاست.

مازیار سلیمان نژاد خواستار تجهیز و تقویت سامانه های راداری و ماهواره ای برای پیش بینی های دقیق، تجهیز و ظرفیت سازی مناسب مراکز درمانی و بهداشتی، تامین اعتبار برای توزیع شیر و ماسک رایگان بین مردم، انجام عملیات تثبیت خاک در مناطق مستعد تولید گرد و غبار در جنوب استان شد.