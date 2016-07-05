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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۲۲:۰۷

در یک سانحه رانندگی؛

دو عضو تیم کاراته ناشنوایان جان خود را از دست دادند

دو عضو تیم کاراته ناشنوایان جان خود را از دست دادند

اعضای تیم کاراته ناشنوایان در بازگشت از اردوی تدارکاتی خود دچار سانحه رانندگی شده که طی آن دو عضو این تیم جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم اردوی تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران عصر روز سه شنبه در اراک به پایان رسید و سه عضو این در  بازگشت به تهران با خودروی شخصی خود دچار سانحه رانندگی شدند که در این سانحه سیدامیر دانیال زاده قهرمان طلای المپیک ۲۰۱۳ ناشنوایان در بلغارستان و حسین صفری جان خود را از دست دادند.

میلاد صادق زاده دیگر ملی پوش کشور که راننده خودرو بود نیز مصدوم شد و در حال حاضر در بیمارستان قم بستری است.واژگونی خودروی سمند حامل ملی پوشان کاراته ناشنوایان و نبستن کمربند ایمنی از سوی سرنشینان عقب خودرو دلیل اصلی این حادثه عنوان شده است. 

تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران به منظور حضور در مسابقات جهانی که اواخر تیرماه در ترکیه برگزار می شود، در اردو بود که این سه کاراته کای عضو تیم ملی ناشنوایان کشورمان با خودروی سمند در حال بازگشت به تهران ، دچار سانحه شده و خودروی آنان واژگون می شود که در این سانحه جان خود را از دست می دهند.

کد مطلب 3706780

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