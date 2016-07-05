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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۲۳:۵۸

۱۵ کشته و زخمی در سانحه سقوط بالگرد نظامی در ترکیه

۱۵ کشته و زخمی در سانحه سقوط بالگرد نظامی در ترکیه

سقوط یک بالگرد نظامی در شمال شرق ترکیه دست کم ۷ کشته و ۸ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ رسانه های محلی ترکیه گزارش دادند که در سانحه سقوط یک بالگرد نظامی در استان «گره سون» در شمال شرق ترکیه ۷ نیروی نظامی کشته و ۷ نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

روزنامه انگلیسی زبان دیلی صباح ترکیه ضمن گزارش تلفات این سانحه هوایی مدعی شد که پرواز در ارتفاع پایین بر روی ارتفاعات استان «گره ­سون» علت احتمالی این سانحه است. سایر یافته های اولیه نیز شرایط بد آب و هوایی را علت این سانحه اعلام می کرد.

اما طبق یافته های تأیید نشده، حدود یازده تا پانزده پرسنل نظامی از جمله یک سرتیپ،‌ یک سرهنگ و دو سرگرد سوار بر این بالگرد بودند. گفته می شود که این پرسنل نظامی برای شرکت در مراسم عیدفطر در حال رفتن به پایگاههای منطقه ای بودند.

«بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در تماس با نیروهای مسلح این کشور خواستار دریافت اطلاعات بیشتری پیرامون این سانحه شد و «نورالدین جانیکلی» معاون وی نیز به  محل سانحه رفته است.

کد مطلب 3706790

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