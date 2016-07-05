تیم ملی بسکتبال ایران بدون سهمیه از مسابقات گزینشی المپیک حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم مسابقات بیکتبال انتخابی المپیک در تورین ایتالیا، تیم ملی بسکتبال کشورمان شامگاه سه شنبه برابر مکزیک به میدان رفت و این دیدار را با نتیجه ۷۵ بر ۷۰ واگذار کرد.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و مکزیک به شرح زیر است:

* ایران ۷۰ - مکزیک ۷۵

(١٤ بر ١٧)، (١٢ بر ١٩)، (٢١ بر ١٧)، (۲۳ بر ۲۲)

درک باورمن، سرمربی تیم ملی بسکتبال همچون دیدار برابر یونان از ترکیب حامد حدادی، اوشین ساهاکیان، بهنام یخچالی، ارسلان کاظمی و محمد جمشیدی برای آغاز دیدار برابر مکزیک استفاده کرد.البته در همان دقایق ابتدایی مصدومیت ارسلان کاظمی، باورمن را مجبور به تغییر اجباری در ترکیب داخل زمین کرد.

ملی پوشان بسکتبال ایران در جریان نیمه نخست دیدار برابر مکزیک که با قضاوت داور اسلوونیایی در جریان بود، همچون حریف سعی داشتند با روی آوردن به دفاع، جریان بازی را به نفع خود کنترل کنند اما در این میان، این بازیکنان مکزیک بودند که به خصوص در کوارتر دوم با کمترین فشار ممکن به زیر حلقه ایران می رسیدند و یا اینکه شوت های خود وارد سبد می کردند.

ملی پوشان بسکتبال ایران در نیمه نخست نتیجه هر دو کوارتر را به حریف واگذار کردند؛ میزان خطاهای بالا یکی از عوامل تاثیرگذار در رقم خوردن این نتایج بود. البته سرمربی تیم ملی برای تغییر نتیجه و کم کردن اختلاف امتیاز دست به تغییراتی زد و از جمله استفاده از اصغرکاردوست به جای حامد حدادی در کوارتر دوم؛ اگرچه این جابه جایی هم کمک زیادی به تغییر جریان بازی نکرد کما اینکه کاردوست امتیاز سه پرتاب متوالی پنالتی را هم از دست داد با این شرایط تیم ملی بسکتبال نیمه تخست دیدار برابر مکزیک را با نتیجه ٣٦ بر ٢٦ واگذار کرد.

در آغاز نیمه دوم دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و مکزیک و در کوارتر سوم این دیدار، این مکزیکی ها بودند که با یک شوت سه امتیازی در امتیازآوری پیش افتادند. البته به فاصله چند ثانیه، یک شوت سه امتیازی اختلاف امتیاز دو تیم را تا حدی کم کرد. در ادامه و بعد از دو پرتاب پنالتی که نصیب تیم ایران شد و البته بهنام یخچالی یکی از آنها را از دست داد، تلاش بازیکنان مکزیک در کسب امتیاز بیشتر از ایرانی ها به نتیجه رسید.

در ادامه البته یک شوت سه امتیازی از بهنام یخچالی و سپس پرتاب پنالتی وی و پرتاب دو امتیازی ارسلان کاظمی، اختلاف امتیاز دو تیم را به پنج هم رساند و در نهایت مکزیک که در این کوارتر مرتکب خطاهای زیادی شده بود، این کوارتر را به ایران واگذار کرد اگرچه در مجموع همچنان از تیم کشورمان پیش بود.

ملی پوشان بسکتبال بعد از عملکرد خوبی که در کوارتر سوم و به خصوص در دفاع داشتند و مالکیت بازی را به خصوص در دقایق پایانی در اختیار گرفته بودند، در کوارتر چهارم زودتر از حریف به امتیاز رسیدند. به کارگیری دوباره حامد حدادی در این کوارتر نشان از برنامه هایی داشت که باورمن برای ١٠ دقیقه پایانی بازی داشت.

در اوایل کوارتر پایانی دیدار تیم های ایران و مکزیک، بازیکنان کشورمان با هماهنگی تیمی خوب اختلاف امتیاز با حریف را به دو رساندند. در ادامه شوت سه امتیازی یخچالی اختلاف را به حداقل رساند و سپس تکرار این شوت توسط همین بازیکن تیم ایران را از مکزیک پیش انداخت. یخچالی بهترین بازیکن ایران در این دقایق بود که با یک شوت سه امتیازی دیگر تیم ایران را به برتری ٥٩ بر ٥٣ هم رساند.

در سه دقیقه پایانی بازی که تعداد خطاهای تیمی ایران تمام شده بود، باورمن با تعویض های مداوم سعی در تازه نفس کردن ترکیب داخل زمین به منظور حفظ نتیجه داشت اگرچه یک شوت سه امتیازی مکزیکی ها را دوباره پیش انداخت و آنها در نهایت برنده این بازی تعیین کننده شدند.

تیم ملی بسکتبال که شب گذشته و در نخستین دیدار مقابل یونان شکست خورده بود، با متحمل شدن این شکست از صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت های گزینشی المپیک در ایتالیا بازماند و بدون کسب سهمیه از این رقابت ها کنار رفت.

تیم ملی بسکتبال ایران سال گذشته با ناکامی از صعود به فینال جام ملت های آسیا سهمیه مستقیم المپیک را از دست داد.

از میان ٦ تیم شرکت کننده در رقابت های انتخابی المپیک در تورین ایتالیا، تنها تیم قهرمان صاحب سهمیه المپیک ریو خواهد شد.