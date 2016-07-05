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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۲۳:۳۳

طی مراسمی؛

سالن اجتماعات دانشگاه پردیس «آیت‌الله کمالوند» خرم‌آباد افتتاح شد

سالن اجتماعات دانشگاه پردیس «آیت‌الله کمالوند» خرم‌آباد افتتاح شد

خرم آباد - سالن اجتماعات دانشگاه پردیس آیت الله کمالوند مرکز لرستان طی مراسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه طی مراسمی سالن اجتماعات دانشگاه پردیس آیت اله کمالوند افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه این سالن با حضور حسین مهرداد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، فروزان ادیب پور سرپرست پردیس کمالوند، حسین پیریایی سرپرست مدیریت امور پردیس های استان لرستان و رئیس دانشگاه آزاد خرم آباد برگزار شد.

ظرفیت این سالن اجتماعات در حال حاضر ۱۴۰ نفر است که با صندلی های سیار ظرفیت را می توان تا ۱۸۰نفر بالا برد.

این سالن مجهز به وسایل روز است و وسایل آن چند منظوره هستند.

میزان اعتباری که برای ساخت این ساختمان در نظر گرفته شده ۲۵۰ میلیون تومان بود که با این مقدار پول علاوه بر تکمیل این سالن به بهره برداری نیز رسید.

کد مطلب 3706800

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