ارسلان کاظمی: زود از کوره در میرفتیم/ می توانستیم برنده شویم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و مکزیک در چارچوب روز دوم رقابت های گزینشی المپیک که با شکست ٧٥ بر ٧٠ کشورمان همراه بود، ارسلان کاظمی با حضور در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در رابطه با دیدار برابر مکزیک اظهارداشت: تمام تلاش‌مان را کردیم که پیروز شویم، اما نشد. یک مقداری هم باید روی اعصاب خودمان مسلط باشیم. این مسابقات جهانی است و نمی‌ توانیم زود از کوره در برویم.

وی ادامه داد: نباید یکسری کارها را انجام دهیم و باید شخصیت تیم‌مان را حفظ کنیم. منظورم شخص خاصی نیست و خودم را می‌گویم. در اواخر بازی از دست داوری ناراحت بودم و نباید اینطور می‌شد.

ملی پوش بسکتبال ایران گفت: در مجموع بازی خوبی بود، اما در یک دقیقه آخر چند اشتباه بد داشتیم و واقعا حیف شد که نتوانستیم برنده شویم. اگر از اول مانند نیمه دوم بازی می‌کردیم برنده بازی بودیم، صد در صد پیروز می‌شدیم.

کاظمی در مورد وضعیت مصدومیت خود گفت: واقعا با درد بازی کردم و نمی توانستم راه بروم. نمی‌دانم شرایط چطور می‌شود و امیدوارم مشکل خاصی نباشد.

وی در مورد مکزیک گفت: آنها در تمام زمینه ها برتر از ما بودند و توانستند برنده شوند.