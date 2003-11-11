خط مستقيم هوايي ايران و غنا احداث مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر عبد خدايي در ديدار با رييس كميسيون فرهنگ ملي غنا ضمن بر شمردن جاذبه هاي گردشگري بسيار متنوع كشور ايران براي همتاي غنايي خود ، گسترش ارتباطات دو كشور را خواستار شد.

رييس كميسيون فرهنگ غنا در اين ديدار گفت: با توجه به فرهنگ و تمدن ديرينه ايران و جاذبه هاي توريستي آن اميد داريم اين ارتباط بتواند مردم دو كشور را به يكديگر نزديك كند .

هگان ، تبادل پژوهشگران ، اساتيد و شخصيتهاي فرهنگي ومذهبي را زمينه اي براي گسترش روابط فرهنگي ، گفت و گوي بين تمدنها و گفتگوي اديان در سطح بين المللي دانست و افزود : احداث خط هوايي مستقيم ايران و غنا مي تواند در بهبود ابن روند نقش بسزايي داشته باشد .

وي تصريح كرد : در حال حاضر غنا و دبي براي سرمايه گذاري و تجارت بسيار مرتبط هستند ولي هدف ما اين است كه محورهاي تجاري خود را با توجه به امكانات بالقوه و مشترك در كشور ايران و غنا در زمينه تجارت طلا تقويت كنيم.

گفتني است هگان به دعوت رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به ايران سفر كرده است.