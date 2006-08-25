شبكه سه ركورددار بينندگان تلويزيون است

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس نتايج نظرسنجي مركز تحقيقات صدا و سيما در بين سريالهاي ايراني و خارجي پخش شده در هفته چهارم تيرماه، سريال ايراني "نرگس" (76 درصد) از شبكه سه بيشترين ميزان بيننده و رضايت را به دست آورده و رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
در مجموع 86 درصد پاسخگويان حداقل يكي از سريالهاي هفته چهارم تيرماه را تماشا كرده اند. در هفته چهارم تيرماه از شبكه يك 10 سريال، از شبكه دو و پنج هركدام شش سريال، از شبكه سه هفت سريال و از شبكه چهار يك سريال پخش شده است. بر اساس يافتههاي اين تحقيق، در مجموع سريالهاي شبكههاي سه (84 درصد) بيشتر و سريال شبكه چهار (8 درصد) كمتر از ساير شبكهها بيننده داشته است.
يافتههاي به دست آمده از نظرسنجي ها درباره فيلمهاي سينمايي و سريالهاي پخش شده از تلويزيون در هفته دوم مردادماه 85 نشان دهنده آن است كه در بين فيلمهاي سينمايي پخش شده فيلمسينمايي "اوديسه 1" (24 درصد) از شبكه دو از نظر ميزان بيننده و رضايت رتبه اول را كسب كرده است.
در مجموع 60 درصد پاسخگويان حداقل يكي از فيلمهاي سينمايي پخش شده در هفته دوم مرداد ماه را تماشا كرده اند. از بين 30 فيلم سينمايي پخش شده در اين هفته، 76 درصد از بينندگان يك تا هفت فيلم را ديده اند. از ميان اين 30 فيلم كه از شبكههاي مختلف تلويزيون پخش شده، از ايران شش فيلم، از انگليس چهار فيلم، از روسيه، فرانسه، ژاپن و آمريكا هر كدام سه فيلم، از آلمان، هند و محصول مشترك هر كدام دو فيلم و از كشورهاي چين و هنگ كنگ هر كدام يك فيلم پخش شده است.
در بين سريالهاي ايراني و خارجي پخش شده در هفته دوم مردادماه، سريال ايراني "نرگس" (84 درصد) از شبكه سه بيشترين ميزان بيننده و رضايت را به دست آورده و رتبه اول را به خود اختصاص داده است. در مجموع 89 درصد پاسخگويان حداقل يكي از سريالهاي هفته دوم مردادماه را ديده اند. از بين 29 سريال ايراني و خارجي پخش شده در اين هفته 54 درصد از بينندگان يك تا هتف مجموعه از سريالهاي پخش شده را تماشا كرده اند.
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