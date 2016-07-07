سینما فرهنگ بزرگداشت کیارستمی را برگزار می کند

مدیر سینما فرهنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، بیان کرد: دوشنبه ۲۱ تیرماه جاری این سینما اقدام به پخش آثار فیلمساز برتر یکصدسال اخیر می کند.

علی آذری افزود: نوبت ساعت ۱۶ سینما فرهنگ در این روز به نمایش فیلم شاعرانه «زیر درختان زیتون» اختصاص دارد و از ساعت ۱۸ نیز «باد ما را با خود خواهد برد» روی پرده می رود.

وی از نمایش فیلم «کلوزآپ» در سینما فرهنگ هم خبر داد و عنوان کرد: پس از نمایش این فیلم در ساعت ۲۰، «طعم گیلاس»، اثر ماندگار زنده یاد عباس کیارستمی که جایزه فستوال کن را برای سینمای ایران به ارمغان آورد در ساعت ۲۲ روی پرده خواهد رفت.

مدیر سینما فرهنگ شیراز تمامی عواید فروش بلیت این بزرگداشت سینمایی را جهت صرف امور خیریه عنوان کرد و گفت: فروش بلیت این فیلم ها از سایت www.irantic.com صورت می پذیرد و کلیه عواید حاصل از فروش بلیت این فیلم ها صرف امور خیریه خواهد شد.

وی همچنین با توجه به پایان یافتن اکران های ماه رمضان در سینما فرهنگ که نوبت های صبح را هم در بر می گرفت، اظهار کرد: نمایش فیلم در سینما فرهنگ از شنبه ۱۹ تیرماه به طور معمول از ساعت ۱۴ آغاز می شود و سه شنبه ۲۲ تیرماه به ترتیب فیلم های بارکد، آدت نمی کنیم، ایستاده در غبار، کفشهایم کو؟ و اژدها وارد می شود نیم بها عرضه خواهند شد.