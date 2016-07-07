آسمان استان سمنان آفتابی است/ترافیک روان در محورها

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از تعطیلات عید سعید فطر و همزمان با اوج گیری موج نخست سفرهای تابستانی زائران حرم رضوی، مشکل ترافیکی خاصی برای محورهای استان سمنان گزارش نشده و تنها مسیرهای ییلاقی استان شامل سمنان-شهمیرزاد، شاهرود-توکستان و شاهرود-آزاد شهر حدفاصل ورودی جنگل ابر با ترافیک نیمه سنگین، اما روان روبرو است.

میانگین دمای هوای هشت شهرستان استان سمنان هم اکنون ۲۷درجه سانتی گراد بالای صفر و آفتاب، برای شهر سمنان دمایی ۳۰درجه بالای صفر را به ارمغان آورده است.

همچنین دمای هوای این شهر طی روزهای آینده با کمی کاهش به ۲۵درجه بالای صفر می رسد و گرد وغبار، وزش باد و هوایی خاک آلود پدیده غالب آسمان سمنان طی شامگاه پنج شنبه و صبح جمعه خواهد بود.

از سوی دیگر تمام محورهای موصلاتی منتهی به سمنان از ترافیک روان و وضعیت جوی پایدار برخوردار هستند؛ بنا به اعلام سامانه اطلاع رسانی راهور ناجا در محورهای سمنان-شهمیرزاد و بالعکس، سمنان-آهوان-دامغان و برعکس و همچنین سمنان-سرخه و برعکس، تردد روان، اما محور فولاد محله به دلیل حضور مسافران و گردشگران در مناطق ییلاقی نسبتا شلوغ گزارش می شود.

هوای مطبوع شاهرود و دامغان میزبان مسافران

شاهرود اما شرایط نسبتا بهتری را نسبت به سمنان تجربه می کند هم اکنون دمای هوای این شهر۲۳درجه بالای صفر گزارش شده است اما وزش باد ۱۴کیلومتر بر ساعت و رطوبت۵۱درصد، هوایی نسبتا مطبوع را برای این شهرستان شرق نشین مهیا ساخته تا جایی که بنا به اعلام سازمان گردشگری، در۲۴ساعت گذشته بیش از ۲۱هزار نفر به این شهر وارد و شش هزار گردشگر بومی، داخلی و خارجی تنها از مناظر جنگل ابر و ییلاق شمالی شاهرود بهره مند شدند.

گفتنی است افزایش ابر و کاهش محسوس دما طی ساعات آینده پدیده غالب هوای شاهرود خواهد بود و بیشینه و کمینه دمای هوا در این شهرستان به ترتیب ۳۲ و ۲۲ درجه بالای صفر پیش بینی شده است.

محورهای مواصلاتی شاهرود نیز وضعیت مطلوبی دارند و تنها پدیده غالب این راه ها ترافیک نیمه سنگین محور توکستان و آزاد شهر به شاهرود و برعکس بود که دلیل عمده آن حضور گردشگران در تفرجگاه های شمالی این شهرستان بیان شده اما در سایر محور ها از جمله شاهرود-دامغان و برعکس و شاهرود-میامی و برعکس ترافیک روان گزارش می شود.

هوای دامغان نیز از صبح پنج شنبه یکی از بهترین شرایط خود در فصل تابستان را تجربه می کند هم اکنون دمای هوای این شهرستان ۲۸درجه بالای صفر و رطوبت۴۷درصد گزارش شده و از سوی دیگر دمای هوا در دیباج و ییلاق چشمه علی همزمان با صبح امروز ۱۷درجه بالای صفر اعلام شده که این شرایط، حضور گردشگران و افزایش حجم تردد مسافران تابستانی در محور دامغان-دیباج-کیاسر را افزایش داده است.

از سایر راه های مواصلاتی دامغان نیز خبر می رسد تردد وسایط نقلیه بدون مشکل خاصی در حال انجام است همچنین سامانه های هواشناسی نشان می دهند که آسمان این شهرستان در ساعات آینده و ابتدایی صبح جمعه شاهد حضور ابرها و کاهش دما خواهد بود و توصیه پلیس راهور ناجا به رانندگان وسیله نقلیه انتخاب ساعت صحیح برای تردد در مسیر کیاسر-دامغان و برعکس است.

گرمسار گرمترین شهر استان سمنان

گرمسار یکبار دیگر طی روزهای این هفته، لقب گرمترین شهر استان را به خود اختصاص داد دمای هوای این شهر همزمان با صبح پنج شنبه ۳۰درجه بالای صفر گزارش شده که این میزان، طی ساعات آتی افزایش خواهد یافت از سوی دیگر آسمان این شهرستان طی امروز و فردا با پدیده خاصی مواجه نخواهد بود و تنها گرد و غبار و خاک در برخی موارد، ممکن است در آسمان این شهرستان پدیدار شود.

راه های مواصلاتی این شهرستان در ساعات ابتدایی روز چهارشنبه به خصوص در فاصله بین شهرهای ایوان کی-آرادان کمی با مشکل ترافیک روبرو شده بود اما از صبح پنج شنبه تمام محورهای مواصلاتی گرمسار به سمت تهران و سمنان بدون مشکل خاصی پذیرای مسافران است.

میامی نیز امروز آسمان ابری همراه با نسیم ملایم و رطوبت۴۷درصدی را تجربه می کند مردم این شهر، ساعات ابتدایی روز پنج شنبه را با نسیمی خنک آغاز کردند اما دمای این شهرستان طی ساعات آتی کم کم افزایش خواهد یافت.

از کالپوش خبر می رسد که دمای هوای این بخش در دشت شاد به ۲۱درجه بالای صفر رسیده و تردد در محورهای ورودی دشت شاد و حسین آباد به دلیل حضور حجم قابل توجهی از گردشگران کمی با ترافیک روان مواجه شده است.

حضور چشم گیر مسافران تابستانی و گردشگران در این منطقه از نکات قابل ملاحظه ییلاق شمالی میامی بود اما سایر راه های مواصلاتی این شهرستان اعم از میامی-جاجرم، میامی-شاهرود و میامی-داورزن بدون پدیده ترافیکی خاص، آماده پذیرایی از مسافران تابستانی هستند.

مسافران در راه های استان سمنان احتیاط کنند

۶۰۰کیلومتر از محور یکهزار کیلومتری تهران-مشهد در استان سمنان قرار دارد که ۹۰ درصد از این راه ها در حاشیه کویر واقع شده اند این عامل در کنار فاصله زیاد بین شهرهای استان، باعث می شود تا چشم رانندگان با توجه به نبود جاذبه های بصری قابل توجه، بسیار خسته شده و یکنواختی مسیر بعضا مشکلاتی را برای رانندگان غیر بومی به وجود می آورد لذا توصیه راهور ناجا برای تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان استراحت ۱۵دقیقه ای به ازای هر ۹۰دقیقه رانندگی است.

بیش از ۴۰درصد حوادث رخ داده در راه های استان سمنان بر اثر واژگونی گزارش می شوند که خواب آلودگی، خستگی و عدم کنترل وسیله نقلیه مهمترین عامل این قبیل سوانح هستند لذا در ماه های گرم سال به رانندگان توصیه می شود تا نسبت به استراحت کافی، انتخاب ساعت مناسب برای تردد و همراه داشتن آب، سوخت کافی، ضدجوش و اطمینان از سلامت خودرو، اهتمام ویژه ای داشته باشند.

انتخاب نادرست مسیر و ساعت حرکت می تواند در ساعات میانی روز که هوا در اوج گرمای خود به سر می برد در مسیرهایی مانند سمنان-آهوان، میامی-ابراهیم آباد، شاهرود-توسکستان و شاهرود-آزادشهر، خودرو را دچار نقص فنی کند.

رعایت سرعت و فاصله مطمئنه دیگر توصیه پلیس راهور ناجا به مسافران تابستانی است.

جنگل ابر، جنگل اولنگ، آبشار مجن، حسین آباد کالپوش و جنگل های دشت شاد، چشمه علی دامغان، غار شیربند، دیباج، مسجد تاریخانه، بازار سمنان، امامزاده یحیی(ع)، شهمیرزاد و ده ها مکان تفریحی دیگر از جاذبه های گردشگری استان سمنان هستند.