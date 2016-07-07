حجتالاسلام تقی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیکر مطهر سربازان شهید رضا ایرانی از روستای لنگر شهرستان مانه و سملقان و شهید جواد ترکی از روستای اوغاز شیروان که روز عید سعید فطر در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان و در درگیری با اشرار و گروهکهای تروریستی به فیض شهادت نائل آمدند، احتمالا صبح یکشنبه هفته آینده تشییع خواهد شد.
وی اظهار کرد: پس از تصمیمگیری نهایی برای زمان دقیق تشییع، مراتب برای اطلاع مردم شهیدپرور استان بهمنظور شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک و مطهر این شهیدان، از طریق رسانهها اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس اعلام مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی، چهار نفر از مرزبانان غیور کشورمان روز گذشته در درگیری مسلحانه با چند تیم از گروهکهای تروریستی که قصد ورود به کشورمان از مرز جکیگور سیستان و بلوچستان را داشتند، به فیض عظیم شهادت نائل آمدند که دو نفر از آنان از اهالی خراسان شمالی هستند.
دو سال قبل نیز یکی از سربازان مرزبان این استان به نام رامین خرمی که از سوی گروهکهای تروریستی ربودهشده بود، پس از یک ماه اسارت آزاد شد.
مرزبانی خراسان شمالی تاکنون هفت شهید را در دفاع از مرزهای کشور تقدیم نظام اسلامی کرده است.
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