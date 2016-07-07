ترکیه به دنبال ترمیم روابط با مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، پس از ترمیم روابط با رژیم اسرائیل و روسیه ترکیه به زودی تیم هایی را برای ترمیم روابط با مصر به قاهره اعزام می کند.

«شعبان دیشلی» در مراسم جشنی به مناسبت روز عید فطر در استان ساکارایا گفت: انشالله روابط با مصر هم ترمیم خواهد شد.

وی گفت: در پی کاهش تنش ها در منطقه در نتیجه خونریزی ها در سوریه هم متوقف خواهد شد.

اظهارات این عضو حزب حاکم یک روز پس از اظهارات اردوغان درباره ترمیم روابط با مصر مطرح می شود که گفت روند ترمیم روابط با مصر باید متفاوت با روند ترمیم روابط با مسکو و تل آویو باشد.