  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

ترکیه به دنبال ترمیم روابط با مصر

ترکیه به دنبال ترمیم روابط با مصر

یک عضو ارشد حزب حاکم ترکیه از اعزام تیم هایی به مصر برای مذاکره درباره ترمیم روابط آنکارا و قاهره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، پس از ترمیم روابط با رژیم اسرائیل و روسیه ترکیه به زودی تیم هایی را برای ترمیم روابط با مصر به قاهره اعزام می کند.

«شعبان دیشلی» در مراسم جشنی به مناسبت روز عید فطر در استان ساکارایا گفت: انشالله روابط با مصر هم ترمیم خواهد شد.

وی گفت: در پی کاهش تنش ها در منطقه در نتیجه خونریزی ها در سوریه هم متوقف خواهد شد.

اظهارات این عضو حزب حاکم یک روز پس از اظهارات اردوغان درباره ترمیم روابط با مصر مطرح می شود که گفت روند ترمیم روابط با مصر باید متفاوت با روند ترمیم روابط با مسکو و تل آویو باشد.

کد مطلب 3707199
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها