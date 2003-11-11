روزانه 30 حمله عليه نظاميان آمريكايي در عراق رخ مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، ريكاردو سانچز فرمانده نظاميان آمريكايي درعراق امروز دركنفرانس مطبوعاتي دربغداد ضمن اعلام دخالت بازماندگان صدام دراين حملات گفت: بازماندگان صدام از اين طريق به دنبال ايجاد محيط ترس و وحشت براي ملت عراق هستند ، اما نظام صدام هر گز برنخواهد گشت. وي گفت: نظاميان آمريكايي مصمم به وارد آوردن ضربات سنگين و شكست عوامل اين حملات هستند. وي مدعي شد: روزانه صدها تروريست از مرزهاي كشورهاي همسايه عراق به ويژه ايران و سوريه براي اجراي اقدامات تروريستي وارد عراق مي شوند. وي ضمن اعلام افزايش تدابيرامنيتي درمرزهاي عراق ، ازكشورهاي همسايه خواست تا كنترل بيشتري را بر مرزهاي خود اعمال كنند. وي همچنين گفت: رقمي بيش از پنچ هزار نفر به اتهام برنامه ريزي واجراي اقدامات تروريستي درعراق دستگير و در بازداشت هستند كه 20 نفر از ايشان از اعضاي القاعده هستند و درميان اين افراد اتباع كشوري مصر، يمن ، سوريه، سودان و ديگر كشورها ديده مي شوند ضمن اينكه حمايت هاي مالي و آموزشي از سوي گروههاي بين المللي تروريستي از مجريان اين حملات صورت مي گيرد.

وي ادامه داد : پس از انتهاي دوره هاي آموزشي نيروهاي نظامي عراقي در آينده اي نزديك عراقي ها در امور امنيتي كشور خود مشاركت بيشتري را خواهند داشت .







