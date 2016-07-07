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۱۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

وزش باد زنجان را فرا می‌گیرد/تداوم خنکی هوا در استان

وزش باد زنجان را فرا می‌گیرد/تداوم خنکی هوا در استان

زنجان- مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان زنجان صاف تا قسمتی ابری است ولی از بعدازظهر وزش باد در استان حاکم می‌شود.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای استان تا اواخر روز جمعه خنک خواهد بود.

وی اظهار کرد: خوشبختانه طی ایام عید فطر زنجان با هوای خنک از مهمانان تابستانی پذیرایی کرده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۱ درجه بالای صفر است که این دما نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه خنک‌تر شده است.

یاغموری با اشاره به گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته، افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ماه‌نشان با ۳۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین و قیدار با ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین مناطق استان بودند.

وی به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: آسمان زنجان صاف تا قسمتی ابری است ولی از بعدازظهر وزش باد در استان حاکم می‌شود و از اواخر امروز بارش باران و رعدوبرق برخی از مناطق استان را در برمی‌گیرد و تا روز جمعه این سامانه در استان حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان سرعت وزش باد در استان را ۳۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و گفت: به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و همچنین ایستادن در زیر درختان خشک و فرسوده خودداری کنند چراکه وزش باد از بعدازظهر در استان شدید می‌شود.

کد مطلب 3707203

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