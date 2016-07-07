احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای استان تا اواخر روز جمعه خنک خواهد بود.

وی اظهار کرد: خوشبختانه طی ایام عید فطر زنجان با هوای خنک از مهمانان تابستانی پذیرایی کرده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۱ درجه بالای صفر است که این دما نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه خنک‌تر شده است.

یاغموری با اشاره به گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته، افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ماه‌نشان با ۳۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین و قیدار با ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین مناطق استان بودند.

وی به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: آسمان زنجان صاف تا قسمتی ابری است ولی از بعدازظهر وزش باد در استان حاکم می‌شود و از اواخر امروز بارش باران و رعدوبرق برخی از مناطق استان را در برمی‌گیرد و تا روز جمعه این سامانه در استان حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان سرعت وزش باد در استان را ۳۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و گفت: به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و همچنین ایستادن در زیر درختان خشک و فرسوده خودداری کنند چراکه وزش باد از بعدازظهر در استان شدید می‌شود.