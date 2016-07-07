حمید لطفاللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هر چند تولید زباله در اردبیل نزدیک به میانگین کشوری است اما کاهش تولید ضرورت دارد.
وی به هزینه کرد ماهانه ۱۵ میلیارد ریال برای جمعآوری زباله در سطح شهر اردبیل اشاره کرد و افزود: کاهش بسیار اندک زباله تا حد قابلتوجهی میتواند در هزینههای جمعآوری صرفهجویی به دنبال داشته باشد.
شهردار اردبیل با تأکید به اینکه آموزش کودکان در مدارس به منزله آموزش نسل آینده است، افزود: مسئولان آموزشی لازم است کاهش تولید زباله و تفکیک زباله و همچنین خودداری از آلوده کردن محیط زندگی و شهری را در برنامههای خود بگنجانند.
لطفاللهیان فرصت برنامههای غنیسازی اوقات فراغت را مغتنم دانست و تأکید کرد: به عنوان مثال با تهیه کتاب و فیلم و یا سایر ابزارهای آموزشی میتوان نسل آینده را نسبت به مدیریت پسماند خود آگاهتر ساخت.
وی به برنامههای شهرداری در خصوص جلب مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند اشاره کرد و افزود: در این خصوص برنامههای فرهنگی و اطلاعرسانی متعددی طی ماههای آینده اجرا میشود.
به گفته شهردار اردبیل اولویت این مجموعه در مدیریت پسماند کاهش تولید و تفکیک زباله است و در ادامه استفاده مجدد از کالاهای قابلمصرف مورد تأکید خواهد بود.
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