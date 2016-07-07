مراد بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز کشت ذرت علوفه ای در خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: کشت ذرت علوفه ای در دو مرحله صورت می گیرد به‌طوریکه در مرحله اول ارقام دیررس که عملکرد بالایی دارند کشت می شوند که زمان کشت آن ها در خرم آباد از اردیبهشت ماه شروع و در شهریور ماه برداشت می شوند.

وی افزود: در مرحله دوم کشت ذرت علوفه ای ارقام زودرس بعد از برداشت گندم، جو آبی و کلزا در خرم آباد کشت می شوند که این ارقام از عملکرد کمتری نسبت به ارقام دیررس برخوردارند.

مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد بیان داشت: پیش بینی می شود در سال جاری ۶۰۰ هکتار ذرت علوفه ای کشت اول دیررس با عملکرد بالا و ۴۰۰ هکتار ذرت علوفه ای کشت دوم و زودرس در سطح شهرستان خرم آباد کشت شود.

بیرانوند گفت: برنامه ریزی های لازم برای کشت ذرت علوفه ای در خرم آباد انجام شده تا نمایندگی های لازم بذر مورد نیاز کشاورزان را تهیه و به کشاورزان متقاضی تحویل دهند.

وی گفت: پیش بینی می شود طی سال جاری بیش از ۵۰ هزار هکتار ذرت علوفه ای در شهرستان خرم آباد تولید و در اختیار واحدهای دامداری قرار گیرد.