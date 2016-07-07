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۱۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی خبر داد:

آموزش‌های ایمنی در سطح کارگاه‌های خراسان شمالی تقویت می‌شود

آموزش‌های ایمنی در سطح کارگاه‌های خراسان شمالی تقویت می‌شود

بجنورد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی از برگزاری و تقویت دوره‌های آموزش ایمنی در سطح کارگاه‌های این استان تا پایان سال جاری خبر داد.

حسن نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برنامه‌های آموزشی در راستای ایمن‌سازی محیط و کاهش حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های سطح استان، بر اساس برنامه‌های اداره بازرسی اداره کل تعاون استان و در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی معاونت روابط کار وزارت تعاون پیش‌بینی‌شده است.

وی بابیان اینکه آموزش‌های ایمنی و درون کارگاهی می‌تواند به کاهش حوادث ناشی از کار کمک کند، تصریح کرد: این آموزش‌ها فرهنگ ایمنی و بهداشت‌کار را ارتقاء داده و سبب کاهش حوادث ناشی از کار می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی افزود: در سه‌ماهه نخست امسال بیش از هفت هزار نفر ساعت آموزش‌های ایمنی به کارگران کارگاه‌های کوچک و بزرگ سطح استان ارائه‌شده که این آموزش‌ها تا پایان امسال به ۴۰ هزار نفر ساعت خواهد رسید.

وی اظهار امیدواری کرد که با ارائه این آموزش‌ها، در آینده حوادث ناشی از کار در سطح استان به‌صورت چشمگیری کاهش یابد.

کد مطلب 3707284

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