۳نفر از اعضای یک خانواده در سد «کشه» تفرش غرق شدند

اردلان زیلابی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این حادثه که عصر روز چهارشنبه رخ داد، یک مرد ۵۲ساله که پدر خانواده بود به همراه دختر ۲۷ساله و پسر ۲۹ساله اش، بدون توجه به تابلوهای هشداردهنده شنا ممنوع، وارد سد شدند.

وی افزود: در این حادثه ناشی از بی توجهی، هر سه نفر به سبب غرق شدن در عمق ۲۰متری آب سد جان باختند و با اطلاع به مرکز فوریت های شهرستان، عملیات بیرون آوردن اجساد آنان از آب انجام شد.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان تفرش بیان داشت: ورود به نقاط پرعمق این سد و همچنین مسلط نبودن این سه نفر به فنون شنا باعث جان باختن آنها شد.

زیلابی خاطرنشان کرد: اجساد این سه تن در پزشکی قانونی تفرش مورد بررسی قرار گرفته و سپس به پزشکی قانونی اراک منتقل شده است.

مدیر شبکه بهداشت تفرش خاطرنشان کرد: مسافران و گردشگرانی که به محدوده سدها وارد می شوند باید به تابلوهای هشدار دهنده توجه کنند و همچنین در این محدوده ها باید تابلوهای هشدار دهنده بیشتری نصب شود.

گفتنی است برخی به اشتباه تصور می کنند شنا در سدها خطر کمتری دارد ولی آب موجود در سطح زیرین سدها دارای فشار زیادتری نسبت به آب دریا است که این امر تنفس را مشکل و فشار بسیار زیادی به بدن شناگر وارد می کند به طوری که گاهی حتی بهترین شناگران نیز در این آب ها غرق می شوند.