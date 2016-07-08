به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان گلستان، ابوالفضل تیرانداز کرد با تاکید بر اهمیت فعالیت بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به اینکه قشر تعمیرکاران گوشی همراه در هم‌اکنون با مشتریان قابل‌توجهی روبه‌رو هستند این نیاز به چشم می‌آید که با برگزاری دوره‌های آموزشی آن‌ها را توانمند کرده و سطح آگاهی‌های آن‌ها را بالا برد.

تیرانداز تصریح کرد: هدف اصلی از این تعامل و همکاری، ساماندهی فروشندگان و تعمیرکاران تلفن همراه، شناسایی افراد با توانمندی بالاتر و ارتقاء سطح توانمندی‌های افرادی که تجربه خوبی دارند است.

وی با تأکید بر اینکه، گذراندن این دوره‌ها یک لازمه برای تکمیل دانش فنی این افراد محسوب می‌شود، گفت: برنامه باید به‌طوری باشد که ابتدا آزمونی برای سنجش کیفی مخاطبین برگزار شود تا افراد با توانمندی بالاتر از افرادی که اطلاعات کمتری دارند مشخص‌شده تا برگزاری دوره‌های آموزشی برای هر دوره با سطح توانمندی مشخص شود.

در ادامه محمد نوروزی، رئیس هیئت‌مدیره فروشندگان و تعمیرکاران گوشی همراه استان گلستان در این جلسه با اشاره به زمینه‌های همکاری با آموزش فنی و حرفه‌ای، گفت: هرچند آزمون‌های مربوط به درجه توانایی‌های ۱۵۷ نفر از تعمیرکاران شناسایی‌شده گرفته‌شده است اما بازهم با مشورتی که با اعضای صنف صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه برای ارتقاء سطح توانمندی مخاطبین موردنظر، همکاری و تعامل با آموزش فنی و حرفه‌ای است.