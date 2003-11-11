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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۳۷

شب شعر " سوگ نخلستان" در موزه امام علي (ع) بر گزار مي شود

شب شعر " سوگ نخلستان" در موزه امام علي (ع) بر گزار مي شود

موزه امام علي ( ع) ضمن تسليت فرا رسيدن ايام شهادت مولاي متقيان حضرت علي ( ع) همزمان با مراسم سوگواري ( ليالي قدر) شب شعر " سوگ نخلستان" را برگزار مي كند .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روابط عمومي موزه امام علي (ع) در اين مراسم شاعران برجسته كشور ، استادان دانشگاه ، شاعران جوان صاحب رتبه هاي ممتاز كشوري ، دانشجويان و عاشقان اهل بيت (ع) حضور خواهند داشت .
اين مراسم به مدت سه شب  از ساعت 20  تا 22 در تاريخ  19، 20 و 21 رمضان بر گزار مي شود .
علاقه مندان جهت شر كت در اين مراسم مي توانند به نشاني : تهران - خيابان وليعصر( عج) - بالاتر از مير داماد - بلوار اسفنديار - پلاك 35 - موزه امام علي ( ع ) مراجعه كنند .  
کد مطلب 37073

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