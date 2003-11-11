شب شعر " سوگ نخلستان" در موزه امام علي (ع) بر گزار مي شود

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روابط عمومي موزه امام علي (ع) در اين مراسم شاعران برجسته كشور ، استادان دانشگاه ، شاعران جوان صاحب رتبه هاي ممتاز كشوري ، دانشجويان و عاشقان اهل بيت (ع) حضور خواهند داشت .

اين مراسم به مدت سه شب از ساعت 20 تا 22 در تاريخ 19، 20 و 21 رمضان بر گزار مي شود .

علاقه مندان جهت شر كت در اين مراسم مي توانند به نشاني : تهران - خيابان وليعصر( عج) - بالاتر از مير داماد - بلوار اسفنديار - پلاك 35 - موزه امام علي ( ع ) مراجعه كنند .

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