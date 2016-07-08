به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی‌همدانی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان کرج با تاکید بر لزوم بالا بردن آستانه تحمل و ظرفیت در انسان، اظهار کرد: انسان با تقوا باید میزان سعه صدر را در خود افزایش داده و اعتراض ها را برای مسائل مهمتر به کار گیرد، چراکه این امر از دستورات دینی ما محسوب می شود.

وی ضمن تبریک حلول ماه شوال از شرکت مردم انقلابی البرز در راهپیمایی روز قدس نیز تشکر کرد و گفت: ۹۳ سال قبل بقعه ائمه بقیع توسط گروهی گمراه و خرافه گرا که مظهر بی اساس وهابیت را بنا گذاشتند، تخریب شد و دل مسلمین و شیعیان را جریحه دارد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با بیان اینکه بعدها این نهضت سازمان یافته دست استکبار، وسیله قتل و جنایت در دنیا شد، افزود: جنایات زیادی را این افراد در جهان اسلام و سایر نقاط مرتکب شدند، امروز نیز با اسامی دیگری جنایات بسیار بزرگی در دنیای اسلام و خارج از آن می کنند.

وی بیان کرد: البته روسیاهی و لکه ننگ این خون ریزی ها برای سران کثیف و مراجع پلید و هوسباز برخی کشورهای اسلامی خواهد بود که سکوت کرده یا حمایت می کنند، اما پرورش یافتگان مکتب اهل بیت(ع) در قالب گردان های فاطمیون و زینبیون و امثال آن ها به فضل پروردگار دست دراز شده به سمت مقدسات اسلامی را قطع می کند.

بررسی نقش ایران در امنیت منطقه

خطیب جمعه کرج گفت: ۲۲ تیرماه ۱۰ سال پیش، رزمندگان مقاومت اسلامی در جنوب لبنان در جنگی ۳۳ روزه پوزه وهابیت و سلفی ها را به خاک مالیدند و فصل جدیدی از مقاومت در مقابل رژیم غاصب و کودک کش را آغاز کردند.

امام جمعه کرج با بیان اینکه دشمنان برای از بین بردن اسلام، جبهه ای بزرگ در مقابل همه جهان اسلام ایجاد کردند، افزود: ما باید برای دفاع از اسلام و ارزش های الهی در جبهه بزرگ حضور داشته باشیم، لذا مرز این جنگ تنها به مرز کشورمان محدود نمی شود.

وی با اشاره به اینکه اگر این مطلب به درستی درک شود، نباید کسی در داخل همسو با بیگانگان اعتراض کند، گفت: هزینه هایی و تجهیزات نظامی و دفاعی که در این زمینه صرف می شود به سبب دفاع از کشور است.

نماینده‌ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه به گفته فرمانده سپاه، صدها موشک بر آنها مسلط شده که اگر خطایی انجام دهند، اسرائیل را شخم زده و از بین می بریم، تاکید کرد: اگر این کلام را فرماندهان ما در داخل کشور نزنند، امنیت کشور به خطر می افتد.

مساجد محل روشنگری باشند

وی افزود: سخن محکم و با صلابت فرماندهان است که طمع دشمن را از بین می برد وگرنه دشمن پشت مرزهای کشور کمین کرده و با کوچکترین فرصتی به داخل مرزهای کشور می آید.

امام جمعه کرج تصریح کرد: با وجود چنین فضایی در شهر متاسفانه در برخی مساجد، افراد خاصی را برای برخی مناسبت ها دعوت می کنند که در راستای فکری بیگانگان، به نظام ایراد می گیرند.

وی با اشاره به سخنرانی یکی از این افراد مبنی بر اینکه «مردم خواستار آرامش اند چرا فرمانده سپاه حرفی زده که مردم مضطرب شوند» افزود: اولا به شما و امثال شما که در مقابل قرار گرفته اید، این امور ربطی ندارد چرا که اگر اتفاقی نیز بیفتد جای خود را پنهان می کنید که آسیبی به شما نرسد.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه در درجه دوم آرامشی که اکنون در کشور وجود دارد مربوط به همین نحوه سخن گفتن عزتمدارانه است، تاکید کرد: اگر بنا بود به گفته شما عمل شود، باید دست ها را به نشانه دوستی بالا برده و کشور را تحویل دهیم تا با ما کاری نداشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز خاطرنشان کرد: در درجه سوم نیز ائمه مساجد باید مساجد را محل روشنگری، هدایت و تبیین اسلام ناب قرار دهند و اجازه ندهند عده ای سکولار با زبانی چرب و شیرین مردم را نسبت به اسلام ناب بی تفاوت کنند.

اسرائیل و آمریکا دشمن درجه یک اسلام هستند

وی افزود: شما به عنوان مشعل های هدایت جامعه وظیفه دارید مردم محلات، کودکان و نوجوانان را با روش پیغمبرگونه در مساجد جمع کنید و ترفندهای استکبار را به آنان متذکر شوید، نکند سنگر به دست دشمن بیفتد یا با نفوذ در ارکان اداری مسجد مسیر را به سمت دیگری هدایت کنند.

وی یادآور شد: باید مسجد همانند همیشه سنگر دفاع از دین، آموزش و پرورش انسان های مومن و متعد باشد.

آیت‌الله حسینی همدانی به تعداد کمی از افرادی که در مسیر دیگری حرکت کرده و اذهان مردم را پریشان و ناامید می کنند، گفت: اگر در این زمینه تغییری نبینم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته مردم در تغییر آنان اقدام کنم.

خطیب جمعه کرج با تاکید بر اینکه مردم ما انقلابی بوده و در مسیر ارزش های الهی قدم برمی دارند و اسرائیل و آمریکا را دشمن درجه یک خود می دانند، گفت: این مردم دست از ارزش های خود نمی کشند چراکه برای انقلاب جان و خون داده اند و با حرف افرادی که از روی شکم پارگی و هوس سخن می گویند ارزشی قائل نیستند.

وی بیان کرد: مردم برای محو اسرائیل از صفحه روزگار تا آخرین نفس در کنار رهبر و رزمندگان مقاومت ایستاده اند.

حفظ دین و تقوا از وظایف دانشجویان است

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه نعمت پیروزی اسلام بر کفر از نعمت های مورد تاکید در قرآن است، افزود: همانطور که خداوند در جنگ احزاب با سپاه نامرئی و طوفان شن دشمن را از بین برد و این امر برای بسط و گسترش اسلام بود، امروز رهبر انقلاب، مواجهه ما با دشمن را به جنگ احزاب تعبیر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز تمام جهان کفر با تمام زر و زور در مقابل ما ایستاده و قصد نابودی ما را دارد، گفت: از روزهای نخست انقلاب این هدف را دنبال کردند و نمونه آن امروز به عنوان ۱۸ تیرماه است که در سال ۵۹ کودتایی برای از بین بردن اسلام و انقلاب طراحی کرده بودند و در سال ۷۸ نیز آشوب در دانشگاه ایجاد کردند.

امام جمعه کرج ضمن اشاره به اینکه باید هوشیار بوده و جوانب کار را به خوبی درک کنیم، بیان کرد: دیدار ۵ ساعته رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان ویژگی خاصی داشت که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری با صراحت نکاتی را به دانشجویان بیان کردند و به تشریح وظایف تَشکلات دانشجویی پرداخته و تاکید کردند که فرد انقلابی و بی تفاوت یکسان نیستند و حفظ دین و تقوا از وظایف دانشجویان محسوب می شود.

سازش با ظالم بر خلاف نظر انبیا الهی است

خطیب جمعه کرج با بیان اینکه به گفته مقام معظم رهبری همه باید به جریان رسانه ای دشمن سوء ظن داشته باشند، گفت: باید در این حوزه بسیار هوشیار بود و در دفاع از نظام اسلامی هیچ تقیه ای نکرد و صریح بود.

وی با تاکید بر اینکه طرفداران گرایش به غرب عقل خود را باخته اند، بیان کرد: عده ای به اسم عقل، خرد، تعقل و فکر می خواهند انقلاب و انقلابی گری را متهم کنند.

آیت‌الله حسینی همدانی تاکید کرد: سازش با ظالم به هر طریقی بر خلاف نظر انبیا الهی است و مسئولان باید رابطه خود را با فتنه مشخص کرده و تبری پیدا کنند.

خطیب جمعه کرج با بیان اینکه زمانی در این زمینه وارد شده و متذکر می شویم، می گویند تند هستید، گفت: در استان گرفتاری ها، کم کاری ها و فتنه گری ها را می بینیم که همسو با فتنه بر سر کار هستند و وضعیت خود را مشخص نکرده و همانند موریانه به کار خود مشغولند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به ۲۱ تیرماه که مزین به نام روز عفاف و حجاب است، گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان نیز به حفظ عفت جامعه تاکید و از اختلاط انتقاد کردند، این امر موضوعی است که بیش از دو سال در استان توسط بنده مورد انتقاد قرار گرفته و تلاش می کنند ما را راضی نگاه دارند.

بدترین اثر بی حجابی از بین رفتن هویت انسانی است

وی یادآور شد: انسان عفیف حقیقت خود را امانت خدا می داند و از بی حجابی رنج می برد، بدترین اثر بی حجابی از بین رفتن هویت انسانی است.

امام جمعه کرج تاکید کرد: دستگاه های مربوطه در فصل گرما و تابستان باید وظایف خود را با قوت انجام داده و جلوی هنجار شکنان را بگیرند، ما نیز اقدامات لازم را در این حوزه انجام می دهیم.

وی ادامه داد: بی عفتی در جامعه نشانگر از بین رفتن غیرت در جامعه است و مردم باید تذکرات لازم را در مواجهه با بی حجابی بدهند چرا که با تذکر قسمت زیادی از این مشکل برطرف می شود.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به این هجمه زیاد، گفت: مشخص است که عملیاتی طراحی و حساب شده بر علیه نظام در حال انجام است و در برخی نقاط و محلات بیشتر این اقدامات صورت می گیرد که البرز یکی از این نقاط است.

وی با بیان اینکه دشمن قصد دارد سیطره خود را با سلطه بر فعالیت های بانکی اعمال کند، افزود: بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای، اعلام کرد که با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی به نام AFTF به توافق رسیده است.

دشمنی آمریکا با ایران تمام نمی شود

خطیب جمعه کرج ادامه داد: این سازمان برای انجام اقدامات خود تعاریفی دارد که در این راستا ایران را حامی تروریست می دانند و اینکه ما چگونه با آنان قرارداد می بندیم جای سوال است.

وی افزود: اگر تعریف آنان را از تروریست پذیرفته و با آنان قرارداد ببندیم، باید برای برقرار روابط تجاری با کشورهای غربی نه تنها از حمایت حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، انصارالله و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه باید از تولید موشک، سلاح های بازدارنده و تامین بودجه سپاه قدس و سپاه پاسداران نیز خودداری کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز تاکید کرد: سوال اینجاست که آیا دولت و بانک مرکزی به تعریف مشترکی از تروریسم رسیده اند یا نه؟ این مسئله باید به درستی حلاجی شود تا برجام دیگری ایجاد نشود، مجلس باید کار خود را در این زمینه به خوبی انجام دهد.

وی در پایان اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ایران تمام نمی شود و در روزهای گذشته، علی رغم مخالفت رهبری، مسئولان درخواست بوئینگ از آمریکا کرده اند که آنان نیز از این کار سر باز می زنند، باید توجه کنیم تا به اسم مسائل مالی، مشکلات دیگری برای کشور ایجاد نشود.