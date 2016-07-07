سرهنگ مرتضی چغلوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طرح تعطیلات تابستانی پلیس راه در استان به اجرا درآمده است، اظهار داشت: همزمان با پایان ماه مبارک رمضان و شروع سفرها در ایام تعطیل، پلیس راه لرستان طرح تعطیلات تابستانی را به اجرا گذاشته است.

وی اضافه کرد: پلیس راه استان با بهره گیری از تمام توان عملیاتی خود در برنامه خود استفاده از ۱۱۰ اکیپ خودرویی، بیش از ۱۲۰ دستگاه دوربین ثابت وسیار، استفاده از ۳۰ اکیپ خودرو نامحسوس کنترل و رصد تخلف در جاده های استان را بر عهده دارد.

رئیس پلیس راه لرستان اولویت اصلی پلیس راه لرستان را در وحله اول کنترل مسیرهای اصلی که مسافران و مهمانان در آن تردد دارند دانست و افزود: همچنین کنترل مناطق تفرجگاهی از حیث نظم ترافیکی یکی دیگر از اولویت های پلیس راه لرستان است.

چغلوند عنوان داشت: خط قرمز پلیس در این طرح سرعت و سبقت، حرکات مخاطره آمیز و همچنین نبستن کمربند ایمنی است.